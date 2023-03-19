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Homem morre afogado durante pesca noturna com amigos em Aracruz

Corpo foi localizado por uma equipe de mergulho dos Bombeiros e encaminhado ao SML de Linhares

Publicado em 

19 mar 2023 às 09:45

Publicado em 19 de Março de 2023 às 09:45

Um homem que realizava pesca noturna com amigos desapareceu em uma represa de Jacupemba, Aracruz, Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionada para buscas, mas o corpo da vítima somente foi encontrado no sábado (18). O nome não foi divulgado. 
De acordo com a corporação, as buscas realizadas na sexta foram prejudicadas devido ao horário avançado. "Na manhã de sábado (18), a equipe de mergulho localizou o corpo e a Polícia Civil foi acionada", informou.
O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
*Com informações de Sara de Oliveira, da TV Gazeta Sul

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