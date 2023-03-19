Homem morre afogado durante pesca noturna com amigos em Aracruz

Um homem que realizava pesca noturna com amigos desapareceu em uma represa de Jacupemba, Aracruz, Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionada para buscas, mas o corpo da vítima somente foi encontrado no sábado (18). O nome não foi divulgado.

De acordo com a corporação, as buscas realizadas na sexta foram prejudicadas devido ao horário avançado. "Na manhã de sábado (18), a equipe de mergulho localizou o corpo e a Polícia Civil foi acionada", informou.

O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.