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Ciclista morre em acidente com moto na ES 124 em Aracruz

Piloto e carona ficaram feridos e foram encaminhados a um hospital na cidade;  devido à gravidade dos ferimentos, a vítima que estava na garupa foi transferida para Vitória

Publicado em 19 de Março de 2023 às 10:42

Publicado em 

19 mar 2023 às 10:42
Um ciclista de 47 anos morreu após acidente com uma moto na rodovia ES 124, em Santa Rosa, Aracruz, Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (19). O homem — que não teve o nome divulgado —  morreu ainda no local. Já os ocupantes da motocicleta foram socorridos e encaminhados para o Hospital São Camilo.
A jovem que estava na garupa da motocicleta foi socorrida em estado grave. De acordo com a Polícia Militar, a passageira, menor de idade, foi projetada para o acostamento da via no momento do acidente. Na manhã deste domingo, a corporação informou que ela foi transferida para o Hospital Estadual Infantil Doutora Milena Gottardi, em Vitória. 
Ainda de acordo com a PM, no momento do acidente, o ciclista seguia pela rodovia sentido Santa Rosa x Biriricas, quando a motocicleta, que estava no sentido contrário, colidiu frontalmente contra a bicicleta. 
O corpo do ciclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O acidente será investigado pela Polícia Civil.
*Com informações de Sara de Oliveira, da TV Gazeta Sul

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