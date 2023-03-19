Ciclista morre em acidente com moto na ES 124 em Aracruz

Um ciclista de 47 anos morreu após acidente com uma moto na rodovia ES 124, em Santa Rosa, Aracruz, Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (19). O homem — que não teve o nome divulgado — morreu ainda no local. Já os ocupantes da motocicleta foram socorridos e encaminhados para o Hospital São Camilo.

A jovem que estava na garupa da motocicleta foi socorrida em estado grave. De acordo com a Polícia Militar, a passageira, menor de idade, foi projetada para o acostamento da via no momento do acidente. Na manhã deste domingo, a corporação informou que ela foi transferida para o Hospital Estadual Infantil Doutora Milena Gottardi, em Vitória.

Ainda de acordo com a PM, no momento do acidente, o ciclista seguia pela rodovia sentido Santa Rosa x Biriricas, quando a motocicleta, que estava no sentido contrário, colidiu frontalmente contra a bicicleta.

O corpo do ciclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O acidente será investigado pela Polícia Civil.