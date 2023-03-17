Suspeita de espancar a própria filha de apenas um mês, Jaqueline Nascimento Pinto, de 37 anos, acabou presa nessa quinta-feira (16), em Vitória. No dia anterior, ela havia levado a bebê para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, alegando que a criança sofre de refluxo e passou mal ao engasgar. No entanto, exames apontaram outras causas para a parada cardiorrespiratória.
De acordo com o registro da Polícia Militar, a criança deu entrada no pronto-socorro na última quarta-feira (15). Durante a reanimação, os médicos não verificaram sinais de engasgo e a examinaram, constatando: traumatismo craniano, coágulos de sangue na cabeça e fratura no fêmur (principal osso da coxa) – indicando um possível espancamento.
Em conversa com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a mulher contou que a filha ficava sempre com ela e reforçou que a bebê passou mal devido a um refluxo. A Jaqueline não soube explicar as lesões na cabeça e na perna da bebê e disse que a criança pode ter se machucado dentro do hospital.
Segundo o relato da mulher, ela tem mais três filhos, de outros relacionamentos, que moram com a mãe dela. Ela também contou que já perdeu um filho recém-nascido em 2020, devido a uma intoxicação com remédios. A reportagem esteve no endereço da família da mulher, na Grande Vitória, mas nenhum vizinho quis comentar o caso.
Por telefone, uma tia da criança conversou com a equipe e disse que o pai está com a bebê no hospital. Ele e a mulher estariam juntos desde a adolescência, entre idas e vindas. Segundo a parente, ele é usuário de drogas e constantemente agride a companheira, que também já usou entorpecentes.
Em nota, a Polícia Civil informou que Jaqueline foi autuada pelo crime de lesão corporal de natureza grave e encaminhada ao presídio. Não há informações sobre o atual estado de saúde da menina.
Mãe é presa em hospital suspeita de espancar bebê de 1 mês em Vitória