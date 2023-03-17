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Em Cariacica

Mulher é abordada no meio da rua, ameaçada e estuprada por dupla no ES

Vítima de 27 anos foi abandonada no bairro Rio Marinho e, de lá, levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2023 às 21:20

Publicado em 16 de Março de 2023 às 21:20

Uma mulher de 27 anos foi abordada por dois homens, ameaçada com uma faca e estuprada em Cariacica, na Grande Vitória, na madrugada desta quinta-feira (16).
Ela contou à Polícia Militar que estava no bairro Castelo Branco quando os criminosos chegaram, colocando uma faca no pescoço da vítima e a obrigando a entrar em um veículo.
De lá, eles seguiram para um local desconhecido, onde a estupraram. Após o crime, abandonaram a vítima no bairro Rio Marinho, também em Cariacica.
A mulher foi levada pelos policiais até o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, medicada, e depois encaminhada à delegacia.
Polícia Civil informou que "a vítima esteve na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica e prestou depoimento. A vítima foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso segue sob investigação".

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