Jovens furtam roupas em loja de shopping e são detidas em Vila Velha

Duas mulheres foram detidas, suspeitas de furto em loja de departamento em shopping em Vila Velha Crédito: Andreas Lischka | Pixabay

Duas mulheres de 20 anos acabaram detidas após furtarem roupas de uma loja de departamento em um shopping localizado no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha . Elas foram detidas por um segurança no início da noite desta quinta-feira (16). No total, as sete peças recuperadas com as jovens somavam quase R$ 460.

De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar , o crime aconteceu por volta de 18h40. "Duas mulheres foram detidas pelo segurança, suspeitas de furto (...) As duas tentaram furtar uma sacola de roupas, contendo sete peças, no valor de R$ 459,30. Elas foram levadas à Delegacia Regional de Vila Velha."

Em nota, a assessoria do Shopping Boulevard afirmou que uma das jovens envolvidas no furto está grávida e que as imagens do crime estão em poder do lojista. Segundo o centro comercial, o fato foi identificado pela equipe da própria loja, que realizou a abordagem às suspeitas.

"A supervisão de segurança do shopping também compareceu, imediatamente, ao local do ocorrido. As autoras do furto não portavam documentos e se recusaram a se identificar. Após a chegada da polícia, elas foram conduzidas para a delegacia, acompanhadas por um representante da loja", esclareceu.

Polícia Civil informou que as duas suspeitas foram autuadas por furto qualificado e encaminhadas ao presídio.