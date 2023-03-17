Jovens furtam roupas em loja de shopping e são detidas em Vila Velha

Duas mulheres de 20 anos acabaram detidas após furtarem roupas de uma loja de departamento em um shopping localizado no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Elas foram detidas por um segurança no início da noite desta quinta-feira (16). No total, as sete peças recuperadas com as jovens somavam quase R$ 460.
De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 18h40. "Duas mulheres foram detidas pelo segurança, suspeitas de furto (...) As duas tentaram furtar uma sacola de roupas, contendo sete peças, no valor de R$ 459,30. Elas foram levadas à Delegacia Regional de Vila Velha."
Em nota, a assessoria do Shopping Boulevard afirmou que uma das jovens envolvidas no furto está grávida e que as imagens do crime estão em poder do lojista. Segundo o centro comercial, o fato foi identificado pela equipe da própria loja, que realizou a abordagem às suspeitas.
"A supervisão de segurança do shopping também compareceu, imediatamente, ao local do ocorrido. As autoras do furto não portavam documentos e se recusaram a se identificar. Após a chegada da polícia, elas foram conduzidas para a delegacia, acompanhadas por um representante da loja", esclareceu.
A Polícia Civil informou que as duas suspeitas foram autuadas por furto qualificado e encaminhadas ao presídio.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a assessoria da loja onde o furto aconteceu. Assim que algum retorno for dado, este texto será atualizado.