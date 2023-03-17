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Serra

Homem é detido suspeito de alugar carro e não devolver no ES

Condutor foi abordado na BR 101, durante uma ação de fiscalização, e agentes descobriram que havia uma restrição no veículo

Publicado em 16 de Março de 2023 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2023 às 21:07
Condutor foi abordado na BR 101, durante uma ação de fiscalização, e agentes descobriram que havia uma restrição no veículo
Homem foi detido pela PRF e levado para a delegacia Crédito: Divulgação | PRF
Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Serra, suspeito de alugar um carro e não devolver. Ele foi abordado na BR 101, altura do km 270, em Central Carapina, nesta quinta-feira (16).
De acordo com a PRF, o veículo era um Renault Kwid de cor prata. Ele passou por um local onde acontecia fiscalização e foi parado.
Em consulta à placa do veículo, os agentes verificaram que havia uma restrição de estelionato e furto/roubo no sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Segundo o boletim, o veículo tinha sido "objeto de uma negociação frustrada, não tendo sido realizado o pagamento".
O condutor afirmou que alugou o carro por R$ 2.200 ao mês, não sabendo o motivo da restrição registrada. Ele e o veículo foram levados para a Delegacia Regional da Serra.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito de 35 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi ouvido e liberado, após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.

Atualização

17/03/2023 - 11:25
A Polícia Civil enviou nota, na manhã desta sexta-feira (17), se pronunciando sobre os procedimentos adotados com o suspeito de 35 anos na Delegacia Regional da Serra. O texto foi atualizado.

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PRF Serra Prisão Polícia Rodoviária Federal
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