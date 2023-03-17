Homem é detido suspeito de alugar carro e não devolver no ES

Homem foi detido pela PRF e levado para a delegacia Crédito: Divulgação | PRF

Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), na Serra , suspeito de alugar um carro e não devolver. Ele foi abordado na BR 101 , altura do km 270, em Central Carapina, nesta quinta-feira (16).

De acordo com a PRF, o veículo era um Renault Kwid de cor prata. Ele passou por um local onde acontecia fiscalização e foi parado.

Em consulta à placa do veículo, os agentes verificaram que havia uma restrição de estelionato e furto/roubo no sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Segundo o boletim, o veículo tinha sido "objeto de uma negociação frustrada, não tendo sido realizado o pagamento".

O condutor afirmou que alugou o carro por R$ 2.200 ao mês, não sabendo o motivo da restrição registrada. Ele e o veículo foram levados para a Delegacia Regional da Serra.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito de 35 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi ouvido e liberado, após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.