Mordidas e tapas: homem é preso após invadir casa e agredir ex-namorada na Serra

A mulher ficou com hematomas pelo corpo, causados pelas agressões praticadas pelo ex-namorado Crédito: Pablo Campos

Um homem de 31 anos foi preso após morder, empurrar e bater na ex-namorada, de 27 anos, na quinta-feira (21), no bairro Valparaíso, na Serra . As agressões aconteceram dentro do apartamento da vítima logo após o agressor entrar na casa ao aproveitar o momento em que a filha dela abria a porta para ir à escola.

Quando chegou ao cômodo onde a mulher estava, ele já começou a dar tapas e pegou o celular dela. Em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, a vítima explicou que a situação aconteceu depois do agressor passou a desconfiar dela ter começado outro relacionamento.

“Ele se deu o direito de me xingar e de tirar satisfação com a pessoa que ele achava que eu saía. A pessoa não sabia de nada, pois não tinha nada, mas na mente dele sim. Ele ainda disse que queria meu celular de qualquer jeito, minha filha começou a gritar pedindo ajuda e como ele é mais forte, pegou o celular e saiu da minha casa”, contou a vítima, que não quis se identificar.

Em dezembro do ano passado, ele bateu pela primeira vez na vítima, após ela descobrir envolvimentos extraconjugais do então namorado. Na época, ela pediu medida protetiva, concedida desde o último mês de 2023.

“Ele não tinha me batido antes (de dezembro), mas era muito agressivo com palavras. Teve uma vez que estávamos juntos dentro da loja e os funcionários me chamavam no canto pela forma que ele me tratava e perguntava se eu queria ajuda”, falou a mulher de 27 anos. Com os acontecimentos, ela passou a incentivar a denúncia de quem passa por essa situação.

"Vá até delegacia, não deixe entrar na mente. Eles falam que vão mudar, tem gente que chora e não acontece e você pode acabar nem conseguir fazer o que estou fazendo hoje (denunciar) " x - Vítima de agressão

Preocupação com as filhas

Mesmo sofrendo de forma física e psicológica, a maior preocupação da vítima é com as filhas. Uma delas tem acompanhamento médico por tudo que viu a mãe passar.

“É por causa dele e tudo que ela me viu sofrendo. Então o que é mais difícil para mim como mãe não é tanto o que passei, mas o que as minhas filhas sofreram”, desabafou.