Moradores são acordados por rajadas de tiros na região de Itararé, em Vitória

(confira acima). De acordo com testemunhas, os atiradores passaram de carro, impondo terror. Eles chegaram a entrar em confronto com a Moradores do Morro da Engenharia, na região de Itararé, em Vitória , foram acordados por rajadas de tiros na manhã desta terça-feira (20). Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra o barulho dos disparos. De acordo com testemunhas, os atiradores passaram de carro, impondo terror. Eles chegaram a entrar em confronto com a Polícia Militar , e o veículo foi apreendido logo depois.

Segundo a Polícia Militar, o videomonitoramento apontou que um veículo suspeito estava rodando por Itararé. Os ocupantes do carro dispararam no Morro da Engenharia. Agentes que já estavam na Rua Arlindo Sodré, perto do posto de saúde, viram o automóvel entrando na rua indo em direção à viatura.

"O condutor parou em frente ao beco Arlindo Bolsoni e efetuou disparos contra as guarnições. Houve revide por parte da PMES e após cessar os disparos, foi realizado o patrulhamento, sendo encontrado o carro abandonado próximo a uma distribuidora", afirmou a Polícia Militar.

Dentro do veículo foram encontradas munições de calibre 556, estojos do mesmo calibre e estojos de calibre 9mm. O chassi do carro também não conduzia com a placa. O automóvel foi guinchado e o material apreendido entregue na 1ª Delegacia Regional.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. Não localizamos detenções relacionadas ao fato".

Rajadas e mortos na semana passada