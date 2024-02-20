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Moradores são acordados por rajadas de tiros na região de Itararé, em Vitória

De acordo com a polícia, suspeitos passaram de carro atirando no Morro da Engenharia, no início da manhã desta terça-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2024 às 12:26

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 12:26

Moradores do Morro da Engenharia, na região de Itararé, em Vitória, foram acordados por rajadas de tiros na manhã desta terça-feira (20). Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra o barulho dos disparos (confira acima). De acordo com testemunhas, os atiradores passaram de carro, impondo terror. Eles chegaram a entrar em confronto com a Polícia Militar, e o veículo foi apreendido logo depois. 
Segundo a Polícia Militar, o videomonitoramento apontou que um veículo suspeito estava rodando por Itararé. Os ocupantes do carro dispararam no Morro da Engenharia. Agentes que já estavam na Rua Arlindo Sodré, perto do posto de saúde, viram o automóvel entrando na rua indo em direção à viatura. 
"O condutor parou em frente ao beco Arlindo Bolsoni e efetuou disparos contra as guarnições. Houve revide por parte da PMES e após cessar os disparos, foi realizado o patrulhamento, sendo encontrado o carro abandonado próximo a uma distribuidora", afirmou a Polícia Militar. 
Dentro do veículo foram encontradas munições de calibre 556, estojos do mesmo calibre e estojos de calibre 9mm. O chassi do carro também não conduzia com a placa. O automóvel foi guinchado e o material apreendido entregue na 1ª Delegacia Regional. 
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. Não localizamos detenções relacionadas ao fato".

Rajadas e mortos na semana passada

No último dia 14, dois homens morreram após confronto com a Polícia Militar no mesmo local. Eles teriam ido até a região para promover um ataque contra a facção rival, mas deram de cara com os militares e houve confronto. Um morador também foi atingido de raspão, enquanto estava indo a uma loja de açaí. Leia os detalhes aqui

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