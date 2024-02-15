Dois homens morrem após confronto com a Polícia Militar em Itararé

(confira acima). Dois homens, que não tiveram a identidade divulgada, morreram após um confronto com a Polícia Militar no bairro Itararé, em Vitória , na noite da última quarta-feira (14). Vídeos que circularam pelas redes sociais mostram intensas rajadas na região

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os homens mortos seriam da facção Primeiro Comando de Vitória ( PCV ), sediada no Bairro da Penha , e estariam em Itararé para promover um ataque à gangue rival, o Terceiro Comando Puro (TCP).

O caso aconteceu durante a noite. Policiais que estavam de guarda no 1º Batalhão da Polícia Militar disseram que ouviram vários disparos na região do Morro da Engenharia, em Itararé, perto do Quartel do Comando Geral (QCG) da PM.

Equipes fizeram um cerco no bairro. Testemunhas informaram que dois homens armados e sem camisa teriam disparado na Rua das Palmeiras, e depois seguiram para a Rua Elpínio Viana. As buscas continuaram e, na Rua Carlos Bonissi, os policiais viram a dupla suspeita.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, houve troca de tiros e os dois homens foram atingidos na região do tórax. Duas pistolas, que segundo a PM estariam com os suspeitos, foram apreendidas. Eles chegaram a ser levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, mas não resistiram.

Morador atingido de raspão

Morador é atingido de raspão durante tiroteio em Itararé Crédito: Priciele Venturini

Um morador, que preferiu não se identificar, estava na rua quando o tiroteio começou e acabou sendo atingido de raspão no braço.

"Eu saí de casa para tomar um açaí, estava passando do lado da pracinha, senti algo no meu braço queimando. Quando entrei na loja de açaí e levantei a blusa, senti um tiro no meu braço. A moça da loja até falou que foi um livramento de Deus. Não sei o que aconteceu de fato, mas senti o tiro muito forte", contou ele, em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.

O vidro de um comércio em Itararé também ficou com marca do tiroteio. Veja:

Vidro de comércio em Itararé ficou com marca de tiro Crédito: Priciele Venturini

Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. Os corpos dos suspeitos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares". A Polícia Militar enviou uma nota com informações sobre o confronto. Veja abaixo na íntegra:

"Na noite dessa quarta-feira (14), equipes da Polícia Militar puderam ouvir sons de disparos de arma de fogo vindos do Morro do Engenharia, no bairro Itararé, em Vitória, e prosseguiram em averiguação para o local. Durante o patrulhamento, os militares foram informados por populares quanto à direção que haviam tomado dois indivíduos, que estavam atirando na Rua das Palmeiras minutos antes. Em buscas, os policiais se depararam com os suspeitos, que prontamente atiraram contra a guarnição, que revidou a agressão.

Os suspeitos seguiram a fuga ainda realizando disparos, mas foram alvejados. Com eles foram apreendidas uma pistola calibre 380 e uma pistola calibre 9mm, três carregadores, um coldre e um aparelho celular. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas evoluíram a óbito.