Mineira tem carro totalmente destruído após comprar veículo no ES

Renault Sandero ficou destruído após colisão Crédito: Daniela Gomes Oliveira

O veículo dela ficou totalmente destruído e não estava assegurado. A dona de casa contou que saiu da cidade mineira, acompanhada do irmão, o vendedor Bruno Gomes de Oliveira, 39 anos, no dia 13 deste mês. Os viajaram no Gol prata do vendedor. Por causa das chuvas na Grande Vitória, ela só concluiu a compra do veículo no dia seguinte. Na hora de ir embora, foi informada sobre a interdição da rodovia federal em Viana.

"Poucos minutos depois que a gente passou pelo pedágio da Rodosol, vimos um cerco policial. Tinham muitos policiais na pista com a arma na mão e tinham dois carros (de passeio) parados, um na frente do outro. Eles pararam meu irmão, me pararam atrás dele e me mandaram para o acostamento" Daniela Gomes de Oliveira - Dona de casa

Acidente com cinco veículos em Guarapari

Logo após parar o veículo, Daniela sentiu o impacto de uma colisão. O carro dela foi atingido por um Fiat Ideia roubado. Em seguida, a dona de casa disse ter ouvido diversos disparos de arma de fogo. Ao sair do veículo, viu um suspeito de roubo sendo preso pelos militares. Além do carro, outros quatro veículos foram danificados. Um deles, era o Gol prata do irmão da dona de casa.