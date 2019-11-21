Mineira tem carro totalmente destruído após comprar veículo no ES

O sonho de dirigir o carro recém-comprado interrompido por um assaltante em fuga. A mineira Daniela Gomes de Oliveira, de 47 anos, saiu de Manhumirim, em Minas Gerais, para comprar um Renault Sandero em Vila Velha. Quando voltava para a casa, pela Rodovia do Sol, teve o carro atingido por um Fiat Idea roubado.
O veículo dela ficou totalmente destruído e não estava assegurado. A dona de casa contou que saiu da cidade mineira, acompanhada do irmão, o vendedor Bruno Gomes de Oliveira, 39 anos, no dia 13 deste mês. Os viajaram no Gol prata do vendedor. Por causa das chuvas na Grande Vitória, ela só concluiu a compra do veículo no dia seguinte. Na hora de ir embora, foi informada sobre a interdição da rodovia federal em Viana.
"Poucos minutos depois que a gente passou pelo pedágio da Rodosol, vimos um cerco policial. Tinham muitos policiais na pista com a arma na mão e tinham dois carros (de passeio) parados, um na frente do outro. Eles pararam meu irmão, me pararam atrás dele e me mandaram para o acostamento"
Acidente com cinco veículos em Guarapari
Logo após parar o veículo, Daniela sentiu o impacto de uma colisão. O carro dela foi atingido por um Fiat Ideia roubado. Em seguida, a dona de casa disse ter ouvido diversos disparos de arma de fogo. Ao sair do veículo, viu um suspeito de roubo sendo preso pelos militares. Além do carro, outros quatro veículos foram danificados. Um deles, era o Gol prata do irmão da dona de casa.
Eu já tinha ligado para a seguradora em Minas, avisando que ia fazer o seguro. Era o segundo carro que compro em Vila Velha. Compro carro aí porque sempre encontro preços muito bons. Agora vou ter um prejuízo de mais de R$ 30 mil. Estamos conversando com um advogado para entender quem pode ser responsabilizado, finalizou.