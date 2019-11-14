Bandido em carro roubado provoca acidente com 5 carros em Guarapari

Cinco veículos se envolveram em um engavetamento na altura do Km 40 da Rodovia do Sol, próximo ao trevo de Setiba, no sentido Sul. O veículo que causou o acidente havia sido roubado, na manhã desta quinta-feira (14), por um indivíduo na Praia de Itaparica, em Vila Velha.
Após o crime, militares do 4º Batalhão e da 13ª Companhia Independente iniciaram uma perseguição ao veículo. Após o carro cruzar o pedágio de Guarapari, colidiu nos cinco automóveis e foi abordado por policiais, que atuam no 10º Batalhão, no trevo de Setiba.
O acidente aconteceu por volta das 12h45 e deixou uma pessoa ferida que foi atendida no local.
O condutor foi detido e a pista liberada às 13h48.