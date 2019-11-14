Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Bandido em carro roubado provoca acidente com 5 carros em Guarapari

Cinco veículos foram envolvidos no acidente; Segundo a polícia, o motorista que provocou o acidente roubou um veículo em Vila Vila e era perseguido pela polícia.
Redação de A Gazeta

14 nov 2019 às 16:30

Engavetamento deixa um ferido na Rodosol Crédito: Internauta
Cinco veículos se envolveram em um engavetamento na altura do Km 40 da Rodovia do Sol, próximo ao trevo de Setiba, no sentido Sul. O veículo que causou o acidente havia sido roubado, na manhã desta quinta-feira (14), por um indivíduo na Praia de Itaparica, em Vila Velha.
Após o crime, militares do 4º Batalhão e da 13ª Companhia Independente iniciaram uma perseguição ao veículo. Após o carro cruzar o pedágio de Guarapari, colidiu nos cinco automóveis e foi abordado por policiais, que atuam no 10º Batalhão, no trevo de Setiba.
acidente aconteceu por volta das 12h45 e deixou uma pessoa ferida que foi atendida no local.
O condutor foi detido e a pista liberada às 13h48.

Veja Também

Repórter, fotógrafo e motorista ficam feridos em acidente na BR 262

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados