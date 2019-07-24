Coincidência

Médico tem surpresa ao atender motorista baleado em assalto na Serra

O médico chefe do plantão no Hospital Jayme dos Santos Neves, Heldher Carvalho, já trabalhou com a vítima, de 37 anos, e disse que fará de tudo para ajudar o colega

Médico Helder Carvalho se surpreendeu ao descobrir que o amigo tinha sido baleado Crédito: Bernardo Coutinho

Uma coincidência marcou o socorro a um motorista baleado no peito durante uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (24) na Serra. O médico chefe do plantão no Hospital Jayme dos Santos Neves, Heldher Carvalho, já trabalhou com a vítima, identificada como Bruno Ramos Bins, 37 anos.

O médico disse que fará de tudo para ajudar o colega. "Ele já trabalhou como motorista socorrista, ele já ajudou a salvar muitas vidas", contou Heldher.

Ainda de acordo com o médico, o tiro passou a centímetros do coração do motorista. "Não atingiu o coração. Passou próximo, mas não atingiu o órgão. O tiro passou pelo tórax do lado esquerdo e vazou nas costas. Agora vamos fazer uma avaliação para saber como está por dentro, se é necessário estancar alguma ferida".

O CRIME

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, identificado como Bruno Ramos Bins, foi baleado durante um assalto na manhã desta quarta-feira (24) entre os bairros Laranjeiras Velha e José de Anchieta, na Serra. A vítima foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.

De acordo com policiais militares, a vítima estava em um ponto de ônibus quando, por volta das 5h30, o criminoso se aproximou e anunciou o assalto pedindo a bolsa do motorista. A vítima teria resistido a entregar e foi atingido com um tiro no peito.

Um ônibus do Transcol, da linha 591, passou no local logo após a vítima ter sido baleada e o motorista parou para prestar socorro. Dentro do coletivo estava um colega da vítima, que trabalha na mesma empresa de transporte. O ônibus mudou a rota e levou o motorista ferido até a Upa de Carapina. De lá, a vítima foi encaminhada para o Jayme.

Emergência do Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

FERIDO, MOTORISTA LIGOU PARA A ESPOSA

A auxiliar administrativa Pauline Ramos Bins, 34 anos, irmã de Bruno, relatou que o motorista, mesmo ferido, ligou para esposa e contou o que aconteceu. "Meu irmão ligou para esposa e ela nos avisou. Na hora eu senti o medo do meu irmão. Até cheguei a pensar que ele fosse morrer", disse.

A auxiliar administrativa não acredita que o irmão tenha reagido ao assalto. "Ele sempre falou do medo de estar naquela região tão cedo, ali é perigoso. Ele não faria isso. Ele é um homem maravilhoso, não se arriscaria. Pai de dois filhos, bom marido. O que fizeram com ele foi covardia".

Bruno está na sala vermelha do hospital Jayme dos Santos Neves e será encaminhado à UTI. A família relatou que o estado de saúde dele é grave, mas estável.

