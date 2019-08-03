Mecânico é morto com tiro de espingarda em Ourimar, na Serra

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 18:09
- Atualizado há 6 anos
Um mecânico, de 27 anos, foi assassinado com um tiro de espingarda calibre 12 no rosto, no condomínio Ourimar, na Serra, no início da manhã deste sábado (3). Segundo a polícia, o crime aconteceu após a vítima brigar com familiares de traficantes da região e agredir uma mulher.
De acordo com a Polícia Militar, Leandro Nascimento, 27, foi assassinado por volta das 6 horas. A principal linha de investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é uma suposta briga entre Leandro e os familiares de traficantes da região. Essa briga teria acontecido em um bar improvisado na casa de uma mulher, que fica em um apartamento do primeiro andar.
Segundo o delegado Alan Moreno de Andrade, plantonista na DHPP, as investigações iniciais mostram que Leandro costumava ter comportamento agressivo quando bebia, envolvendo-se em brigas. Uma das versões investigadas é de que o mecânico teria dado um tapa no rosto da mãe de um traficante, dona do bar, e por conta disso foi morto.
"A informação que temos é que ele se envolveu nessa briga dentro do condomínio durante a madrugada. Há informação que durante a briga ele teria batido no rosto de uma mulher e levou golpes de barra de ferro de populares. Depois foi para casa, onde foi seguido e localizado por criminosos. Ele foi levado para a área comum do condomínio, dizendo que não tinha agredido ninguém, mas mesmo assim foi morto. Como o rosto dele desfigurado pelo tiro, no local do crime não foi possível constatar as marcas das agressões que ele teria sofrido na cabeça", contou.
O crime assustou os moradores do condomínio, que acordaram com os gritos durante a briga, além do tiro. Câmeras de videomonitoramento mostraram a movimentação de moradores e suspeitos logo após a ação. A PM e a equipe da DHPP foram ao local e encaminharam um homem para prestar esclarecimentos na delegacia. Por enquanto, nenhum suspeito foi detido.
A DHPP informou ainda que a vítima tem passagem pela polícia por tráfico e chegou a ficar nove anos preso, entre indas e vindas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
