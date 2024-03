Marido que matou mulher a facadas em Vila Velha a proibia de ter redes sociais

Crime aconteceu em Riviera da Barra, Vila Velha; Natália Rodrigues de Souza foi assassinada no meio da rua, na frente dos filhos e vizinhos, no último domingo (10)

Preso por matar a mulher a facadas na frente dos filhos, da família dela, e de vizinhos, Luiz Fernando dos Santos Martins controlava toda a vida da vítima. Ele a proibia de ter redes sociais, monitorava com quem ela conversava e até pegava parte do dinheiro dela. Natália Rodrigues de Souza, de 21 anos, foi assassinada no meio da rua, no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, no último domingo (10).