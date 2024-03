Facadas

Marido mata jovem na frente da filha e fere padrasto dela em Vila Velha

Natália Rodrigues de Souza, de 21 anos, chegou a ser ameaçada momentos antes e pediu para vizinhos chamarem a polícia

3 min de leitura min de leitura

Natália Rodrigues de Souza, de 21 anos, morta pelo marido em Vila Velha. (Redes Sociais)

Uma jovem de 21 anos foi assassinada a facadas no meio da rua, no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na noite do último domingo (10). O suspeito, segundo testemunhas, é marido da vítima e chegou a dizer que a amava segundos antes de começar com os golpes, que aconteceram na frente da filha dela, de 3 anos. O padrasto de Natália Rodrigues de Souza tentou ajudar e evitar os golpes contra a enteada e também acabou esfaqueado.

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com vizinhos da vítima. Os moradores disseram que, desde a tarde de domingo, o criminoso estava agitado: ele entrava e saía de casa, perguntando onde a mulher dele estava.

Quando Natália chegou na residência, ela foi ameaçada de morte. Nesse momento, a vítima foi até a casa de uma vizinha e pediu para que ela chamasse a polícia. Ela ficou escondida lá por cerca de duas horas. "A gente ligou, demorou um tempo, eles disseram que passaram aqui na rua, mas eu não vi eles passando. Depois a mãe dela chegou, ligou para ela e falou para ela sair de casa e ir para a rua. Ficamos aqui fora um tempo", detalhou a testemunha, que preferiu não se identificar.

Na rua estavam Natália, a filha de 3 anos, a mãe e o padrasto dela. Do lado de fora, o suspeito ficava dizendo que amava a esposa. Em um dado momento, segundo as testemunhas, ele entrou em casa e saiu, já com a faca embaixo da camisa.

Ele se aproximou dela e disse: Natália, eu te amo, vem cá. E começou a dar as facadas X. • Vizinha da vítima

O padrasto tentou ajudar e acabou esfaqueado. Ele precisou correr até uma praça, onde caiu e foi socorrido por moradores até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Riviera da Barra.

Natália foi golpeada por todo o corpo, segundo o relatório da Polícia Civil, e morreu no meio da rua. "Era a Natália gritando, a mãe chorando, a criancinha dela de 3 anos chorando. Um desespero total", revelou outra testemunha.

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que Luiz Fernando dos Santos Martins foi detido na manhã desta segunda-feira (11), em Cariacica, e que confessou o crime. Ele foi levado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Questionada, a Polícia Civil informou apenas que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento".

Eu perdi muito sangue, achava até que ia acabar morrendo, foi muito, parecia uma cachoeira. Espero que ele apodreça ou até morra na cadeia, porque isso não se faz X. • Padrasto de Natália

Vizinhos contaram que o casal tinha um relacionamento conturbado, e que o homem era muito ciumento. "Ela cuidava muito bem das crianças dela, era muito carinhosa. Ele sempre foi muito ciumento, possessivo. O ciúme dele era uma doença, e chegou nisso. A gente ouvia gritos e barulhos muitas vezes. Ele sempre dizia que mataria ela", destacou uma moradora.

Fim de semana violento

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o fim de semana foi violento para as mulheres na Grande Vitória. Ao todo, 13 homens foram conduzidos até a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, na Capital, acusados de agressão.

Dois casos chamaram a atenção: em Rio Marinho, Vila Velha, uma mulher de 32 anos foi ameaçada pelo companheiro, também com uma faca, e precisou se trancar no banheiro até a chegada da polícia.

Em Vitória, no bairro Ilha de Santa Maria, uma mulher de 41 anos foi agredida com socos, além de ser ameaçada com uma faca. Vizinhos tiveram que correr até uma Companhia Independente da Polícia Militar para chamar por ajuda.

A Polícia Civil divulgará detalhes da prisão e do crime em coletiva de imprensa na manhã desta nesta terça-feira (12)

Marido mata jovem na frente da filha e fere padrasto dela em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta