Marido dá golpe de picareta na cabeça de esposa em Baixo Guandu

Mulher foi socorrida com grave ferimento. Marido foi levado para a delegacia

Publicado em 16 de julho de 2019 às 23:18 - Atualizado há 6 anos

Departamento de Polícia Judiciária ou Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Uma mera discussão levou um homem a bater com uma picareta na cabeça da esposa, durante a manhã desta terça-feira (16). A agressão aconteceu por volta das 9h, em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. Por causa da gravidade do ferimento, a vítima foi socorrida de ambulância para um pronto-socorro da cidade.

No hospital, ela foi medicada e permaneceu sob observação médica. Já o agressor foi detido e encaminhado à 16ª Delegacia Regional, em Colatina. De acordo com a Polícia Militar, no quintal da casa do homem, foi encontrada uma motocicleta com chassi adulterado, que também foi levada à autoridade policial.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o homem, de 44 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.

