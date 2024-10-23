Marido agride esposa e é preso com armas e munições em Baixo Guandu

Material apreendido com o suspeito na zona rural de Baixo Guandu Crédito: Divulgação/PMES

Um homem de 60 anos foi preso na noite de terça-feira (22), na zona rural de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo , após ameaçar de morte a companheira, uma mulher de 54 anos, e ser encontrado com quatro armas e uma grande quantidade de munições. Segundo a Polícia Militar , a vítima relatou que havia sido agredida com um pedaço de cabo de vassoura.

A mulher compareceu até a 2ª Companhia da Polícia Militar, em Baixo Guandu, onde informou sobre o que acontecia. Ela contou para os policiais que vinha sendo ameaçada de morte pelo homem, que utilizava as armas para intimidá-la. Disse que as agressões ocorriam há anos e somente agora decidiu fazer a denúncia.

Equipes da PM se deslocaram até a residência do casal, localizada em uma fazenda, onde encontraram o suspeito e quatro armas. Após a abordagem, ele admitiu a agressão e indicou a localização de uma espingarda calibre 36. Outras duas armas, um rifle calibre 22 e uma espingarda calibre 28, foram entregues pela vítima. A corporação apreendeu ainda um quarto armamento, que não teve nome divulgado, e 142 munições de diversos calibres.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, sem resistência e sem necessidade de uso de algemas, enquanto a vítima preferiu seguir em seu veículo próprio por temer estar próxima ao agressor.

Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito foi autuado em flagrante por ameaça, na forma da Lei Maria da Penha e por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).