Motorista se empolga com CNH definitiva e pede para parar em blitz no ES

A empresária contou que pegou a CNH definitiva na segunda-feira (21) e ficou emocionada. Paula Heitor disse ainda que enquanto estava com a permissão, nunca havia sido parada em uma blitz, por isso, logo que pegou a carteira definitiva já pediu para ser abordada.

"Passei a primeira vez e dei a volta e passei novamente já com a CNH na mão. Os policiais foram supereducados e profissionais. Até eles se surpreenderam. Eu estava super ansiosa para eles me pararem, quando eu vi a blitz já falei: agora eu paro!"

Mas redes sociais, a Polícia Militar parabenizou a motorista pela conduta no trânsito. “Parabéns a condutora Paula Heitor por estar em dia com suas obrigações. No trânsito o motorista não possui somente direitos, mas também deveres, assim é importante respeitar as leis de trânsito para uma direção mais segura”, divulgou o 3º Batalhão da PM do Espírito Santo.