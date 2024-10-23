Motorista se empolga com CNH definitiva e pede para parar em blitz no ES

Empolgada por ter acabado de conquistar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, a empresária Paula Heitor fez questão de ser parada por policiais ao passar por uma blitz realizada pela Polícia Militar, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na terça-feira (22). A situação inusitada foi gravada pela mãe da condutora, que ficou orgulhosa da filha.
A empresária contou que pegou a CNH definitiva na segunda-feira (21) e ficou emocionada. Paula Heitor disse ainda que enquanto estava com a permissão, nunca havia sido parada em uma blitz, por isso, logo que pegou a carteira definitiva já pediu para ser abordada.
"Passei a primeira vez e dei a volta e passei novamente já com a CNH na mão. Os policiais foram supereducados e profissionais. Até eles se surpreenderam. Eu estava super ansiosa para eles me pararem, quando eu vi a blitz já falei: agora eu paro!"
Mas redes sociais, a Polícia Militar parabenizou a motorista pela conduta no trânsito. “Parabéns a condutora Paula Heitor por estar em dia com suas obrigações. No trânsito o motorista não possui somente direitos, mas também deveres, assim é importante respeitar as leis de trânsito para uma direção mais segura”, divulgou o 3º Batalhão da PM do Espírito Santo.