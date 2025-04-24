Na noite de quarta-feira, a Polícia Militar foi acionada após denúncias de que grupos de pessoas estariam tentando incendiar pneus e fechar ruas nos bairros Santa Rita e Alecrim. Durante o atendimento da ocorrência, policiais relataram que foram recebidos com hostilidade e precisaram utilizar armamentos não letais para conter os manifestantes.

Não é a primeira manifestação sobre o ocorrido, na manhã do mesmo dia, moradores da região de Santa Rita atearam fogo em pneus na avenida principal do bairro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados por volta das 18h para controlar focos de incêndio em materiais inflamáveis. Pneus, pedaços de madeira e outros objetos foram incendiados, interrompendo o tráfego em algumas vias. Os focos foram apagados depois da ação da PM.

Your browser does not support the audio element. Manifestação na "Faixa de Gaza" acaba com detidos após morte de jovem em Vila Velha

Durante as ações de contenção, seis pessoas foram detidas, incluindo dois adolescentes de 17 anos, uma mulher de 26 anos com tornozeleira eletrônica, e um homem de 35 anos. Dois outros adultos, uma mulher de 22 e um homem de 31 anos, também foram conduzidos por incitarem a população contra a polícia com xingamentos e ameaças.

Em nota, a Polícia Civil informou que os adolescentes assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) e foram entregues aos responsáveis legais. Os demais foram autuados por crimes como incitação ao crime, desacato, tentativa de dano ao patrimônio público e corrupção de menores. Três dos adultos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

A mulher de 26 anos, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi autuada por tentativa de dano ao patrimônio público, desobediência à ordem legal de funcionário público e corrupção de menores;



O homem de 31 anos foi autuado em flagrante por incitação pública à prática de crime, desacato a funcionário público e corrupção de menores, após ter incentivado outros moradores a confrontar os policiais, com xingamentos e ameaças;



A mulher de 22 anos também foi autuada por incitar publicamente a prática de crime, desacato e corrupção de menores, tendo comportamento semelhante ao do outro autuado, segundo os relatos da ocorrência;



O homem de 35 anos, ouvido na delegacia, foi liberado por falta de provas para prisão em flagrante.



Moradores da região alegam abusos por parte da polícia durante abordagens e patrulhamentos, enquanto a PM sustenta que atua com foco na redução da criminalidade em áreas de conflito. A "Faixa de Gaza" é conhecida por ser um ponto sensível, onde disputas entre facções e operações policiais se intensificaram nos últimos meses.

Moradores interditaram vias nos bairros Santa Rita e Alecrim em Vila Velha na noite desta quarta (23) Crédito: Leitor/A Gazeta

Conflitos na região

A região onde ocorreu o confronto é marcada por uma intensa disputa territorial entre facções criminosas, conhecida como "Faixa de Gaza". De um lado, o Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no bairro Primeiro de Maio; do outro, o Primeiro Comando de Vitória (PCV), com domínio na Ilha da Conceição.



Além da guerra entre as facções, existe um racha no PCV , protagonizado por um indivíduo conhecido como Dedego , que rompeu com a facção e atuava na região de Cobi de Cima. Ele foi jurado de morte pela organização criminosa.

No dia 17 de abril, um homem considerado braço direito de Dedego foi morto em Cobi de Cima. Já na madrugada anterior à ocorrência de terça-feira (22), policiais em patrulhamento também em Cobi de Cima trocaram tiros com quatro suspeitos armados: um deles foi morto, outro baleado e socorrido, enquanto dois foram presos sem ferimentos. A PM afirmou que todos os envolvidos tinham passagens por crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma.