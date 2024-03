Mandante e atirador são presos por morte de empresário em Ibiraçu

Prisão contou com cooperação da Polícia Militar do Espírito Santo e de Minas Gerais, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp)

Os apontados pela Polícia Civil como mandante e executor da morte do empresário Elissandro Lopes Siqueira, de 41 anos, crime ocorrido em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, em janeiro deste ano, foram presos durante uma operação coordenada pela corporação, e que contou com apoio das polícias do Estado capixaba e de Minas Gerais. Não foram informadas datas e locais da ação, nem identificação dos detidos.