Polícia

Mais um preso em operação que mira grupo do ES ligado ao Comando Vermelho

Com a prisão de Rafael Silva Oliveira, de 21 anos, sobe para 38 a quantidade de pessoas presas durante a Operação Bandido Não Se Cria

Foi preso nesta semana mais um suspeito procurado no âmbito da Operação Bandido Não Se Cria, deflagrada pelo Ministério Público em Rio Bananal, que tem foco em combater integrantes de uma organização criminosa ligada à facção carioca Comando Vermelho, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que a prisão de Rafael Silva Oliveira, de 21 anos, foi realizada na segunda-feira (16) por equipes da Superintendência de Polícia Norte, Delegacia Regional de Linhares e Delegacia de Rio Bananal. >