Mais de 20 celulares furtados durante show de Ludmilla são recuperados no ES

Celulares recuperados haviam sido furtados no show da cantora Ludmilla, no sábado (11) Crédito: Divulgação/Sesp

O rastreamento de um dos celulares furtados durante a apresentação da cantora Ludmilla em uma casa de shows do bairro Lameirão, em Guarapari , no último sábado (11), levou a Polícia Militar a recuperar, no total, 26 aparelhos que havia sido roubados por criminosos entre o público que foi assistir ao evento conhecido como “Numanice”.

Com a ajuda de um dispositivo de rastreamento, foi possível descobrir que um dos aparelhos furtados estava no Centro de Guarapari, em um prédio próximo à subida do Morro do Atalaia. Imediatamente, os policiais foram ao local, onde conseguiram ter acesso às imagens das câmeras de videomonitoramento da região. Após análises, foi constatado que o horário da chegada de dois suspeitos ao prédio coincidia com a hora da localização do aparelho no local.

As imagens mostraram ainda que os suspeitos saíram do prédio em um veículo, em direção ao Centro. Nesse mesmo momento, a localização do aparelho também se movimentou. Enquanto a equipe policial estava no endereço, o dispositivo de rastreamento do celular começou a se movimentar como se estivesse retornando ao prédio. Em seguida, a guarnição visualizou um carro se aproximando. Ao notar a presença policial, o condutor manobrou bruscamente e fugiu.

Os militares, então, realizaram o acompanhamento e localizaram o automóvel estacionado e dois indivíduos andando no sentido contrário. Na abordagem aos suspeitos, a polícia apreendeu quatro celulares e a chave do veículo. Durante a busca no automóvel, foram encontrados mais 16 celulares, sendo que alguns deles estavam enrolados em papel alumínio e outros, no porta-luvas. Os dois homens, de 26 e 33 anos, foram detidos em flagrante e o carro foi removido ao pátio.

Segundo a polícia, os indivíduos informaram que no apartamento havia mais aparelhos furtados. Os policiais entraram no imóvel e se depararam com uma mulher de 41 anos. Ela foi informada dos fatos e, após buscas, foram encontrados mais seis aparelhos celulares. Também foram apreendidos no local um par de óculos de sol, seis cartões de créditos, R$ 222,00 em espécie, duas máquinas de cartão, um relógio, um fone de ouvido, quatro cordões, um rolo de papel alumínio, uma caixa de som e duas carteiras de identidades.

Em seguida, os dois homens e a mulher foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. Eles foram autuados em flagrante por furto qualificado e associação criminosa. Posteriormente, foram encaminhados ao sistema prisional.

Outra prisão

Uma mulher de 37 anos foi presa no sábado (11) após ser detida em flagrante por tentativa de roubo e ameaça com uso de arma branca durante a apresentação da cantora Ludmilla. Testemunhas contaram à reportagem que os furtos foram percebidos em variados locais do evento, com uma forma de atuação similar. A situação levantou suspeitas sobre um grupo especializado no crime, o que teria sido corroborado por policiais na Delegacia de Guarapari. Eles afirmaram já ter registrado casos parecidos em outros shows na região.

Apesar de a polícia confirmar a prisão de apenas uma pessoa, a Brava Beach Club, empresa responsável pela gestão do evento em Guarapari, salientou à reportagem que as medidas de segurança para garantir a proteção de seus clientes foi reforçada e que revisões minuciosas foram realizadas na entrada e na saída do evento, “o que resultou na prisão de membros de uma gangue especializada em furtos de celulares”, divulgou, em nota.

“Foram recuperados alguns aparelhos durante o protocolo de segurança. Parte desses dispositivos já foram devolvidos aos seus proprietários, enquanto o restante foi entregue no DPJ de Guarapari. O Brava Beach Club não foi o único espaço em que a quadrilha atuou no fim de semana. A casa informa que mantém contato com as polícias e sabe que são indivíduos que vêm de fora do Estado para atuar nos shows em Guarapari há anos”, completou a empresa.