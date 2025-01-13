Mulher é sequestrada e arremessada de carro durante perseguição em Piúma

Vista aérea de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma/Divulgação

Uma mulher 45 anos foi arrastada para dentro de um carro por um homem de 47 anos, próximo à Praça Dona Carmen, centro de Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (11). Após receber denúncia sobre o ocorrido, a Polícia Militar iniciou uma perseguição ao veículo, e, em certo momento, durante a fuga, o indivíduo atirou a vítima para fora do automóvel em movimento.

Segundo a denúncia de populares, a mulher foi agredida e colocada em um Volkswagen Voyage por um homem armado. O carro foi localizado fazendo várias ultrapassagens em locais proibidos. Os policiais pediram para ele parar, pois viram que havia uma briga dentro do veículo. Conforme o registro policial, a vítima acenava, gritando por socorro.

O motorista não obedeceu à ordem de parada da PM, e acelerou em direção a Itapemirim. Na chegada ao município vizinho, a mulher foi arremessada para fora do veículo em movimento, e o motorista continuou a fuga.

O carro acabou apresentando um defeito mecânico e parou. O homem, segundo a Polícia Militar, seguiu a fuga a pé, simulando estar armado e fazendo ameaçadas de morte aos policiais. A polícia ainda chegou a atirar duas vezes para parar o indivíduo, que se feriu e acabou hospitalizado, ficando sob escola policial.

A mulher, que sofreu um trauma no crânio e diversas lesões, foi levada para um hospital do município de Itapemirim e, depois, encaminhada o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde segue internada.