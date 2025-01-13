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Suspeito foi preso

Mulher é sequestrada e arremessada de carro durante perseguição em Piúma

Indivíduo de 47 anos que havia arrastado a mulher para dentro do veículo acabou perseguido pela PM, e, por fim, foi preso por tentativa de feminicídio e por dirigir com capacidade psicomotora alterada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 jan 2025 às 12:50

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 12:50

Vista aérea de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo
Vista aérea de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma/Divulgação
Uma mulher 45 anos foi arrastada para dentro de um carro por um homem de 47 anos, próximo à Praça Dona Carmen, centro de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (11). Após receber denúncia sobre o ocorrido, a Polícia Militar iniciou uma perseguição ao veículo, e, em certo momento, durante a fuga, o indivíduo atirou a vítima para fora do automóvel em movimento.
Segundo a denúncia de populares, a mulher foi agredida e colocada em um Volkswagen Voyage por um homem armado. O carro foi localizado fazendo várias ultrapassagens em locais proibidos. Os policiais pediram para ele parar, pois viram que havia uma briga dentro do veículo. Conforme o registro policial, a vítima acenava, gritando por socorro.
O motorista não obedeceu à ordem de parada da PM, e acelerou em direção a Itapemirim. Na chegada ao município vizinho, a mulher foi arremessada para fora do veículo em movimento, e o motorista continuou a fuga.
O carro acabou apresentando um defeito mecânico e parou. O homem, segundo a Polícia Militar, seguiu a fuga a pé, simulando estar armado e fazendo ameaçadas de morte aos policiais. A polícia ainda chegou a atirar duas vezes para parar o indivíduo, que se feriu e acabou hospitalizado, ficando sob escola policial.
A mulher, que sofreu um trauma no crânio e diversas lesões, foi levada para um hospital do município de Itapemirim e, depois, encaminhada o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde segue internada.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o suspeito de 47 anos foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e tentativa de feminicídio. Ele será encaminhado ao sistema prisional, após receber alta médica.

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