Mãe encontra filha morta e com pescoço quebrado dentro de casa em Cariacica

Júlia de Paula, de 20 anos, era estudante de Arquitetura. A família da universitária acusa o namorado dela de ser o principal suspeito do crime

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 10:45

Júlia de Paula (destaque) foi encontrada com diversas lesões; namorado é o principal suspeito do crime Crédito: Arquivo familiar

Uma jovem de 20 anos foi encontrada pela mãe sem vida dentro do quarto na casa onde mora com a família no bairro Rosa da Penha, em Cariacica, na madrugada deste domingo (5). Júlia de Paula, que era estudante de Arquitetura, estava com o pescoço quebrado e apresentava lesões na cabeça e no maxilar.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que Júlia teria sido vítima de feminicídio. A família da universitária acusa o namorado dela de ser o principal suspeito do crime. Segundo familiares da vítima, o homem, que apresenta comportamento agressivo após beber, estava em uma festa com a vítima durante o sábado (4), em um sítio em Viana.

Após a festa em Viana, o padrasto do namorado de Júlia deixou o casal na casa dela, em Cariacica. A partir daí, a família não teve mais contato com a jovem. Procurado pela polícia na região do crime, o suspeito não foi encontrado até a manhã deste domingo.

De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). O corpo de Júlia foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A corporação ainda destaca que a população pode colaborar com as investigações prestando informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas, informa a Polícia Civil.

Com informações de João Brito, da TV Gazeta

