Mãe é presa após espancar filha de 14 anos em banheiro de loja na Serra

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10:58
Uma mulher de 34 anos foi presa por maus-tratos após enforcar, dar socos e puxar os cabelos da própria filha, de 14 anos, dentro do banheiro de uma loja na Serra. O caso aconteceu na quinta-feira (11). Ferida, a vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, depois, precisou ser encaminhada para o Pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória.
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
A dona da loja contou à Polícia Militar que a adolescente estava no estabelecimento quando a mãe entrou, pegou a menina pelo braço e a levou para o banheiro. A vítima revelou que, lá dentro, a mulher a enforcou, deu socos no rosto, bateu a cabeça dela na maçaneta da porta e ainda puxou seus cabelos.
Após as agressões, a mãe saiu do local. A dona da loja viu os ferimentos da menina e a levou para a UPA. Em seguida, a adolescente foi transferida para um hospital. Diante dos relatos, os policiais foram até a casa da suspeita, na Serra.
Ela alegou que teria sido recebida a gritos pela filha na loja e que a adolescente se recusava a voltar para casa. “Ela disse que a menor correu e se trancou no banheiro e, após abrir a porta a pedido da testemunha, bateu nela”, destacou a PM.
A suspeita foi levada para a Delegacia Regional da Serra, onde acabou autuada em flagrante por maus-tratos qualificado, praticado contra criança ou adolescente. Depois, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.
