Mãe é presa após espancar filha de 14 anos em banheiro de loja na Serra

Mãe é presa após espancar filha de 14 anos em banheiro de loja na Serra

Adolescente foi enforcada, levou socos e teve os cabelos puxados; vítima precisou de atendimento médico e suspeita foi autuada em flagrante por maus-tratos

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10:58

3ªDelegacia Regional de Laranjeiras, Serra
Delegacia Regional de Laranjeiras, na Serra, onde caso foi registrado Crédito: Ricardo Medeiros

Uma mulher de 34 anos foi presa por maus-tratos após enforcar, dar socos e puxar os cabelos da própria filha, de 14 anos, dentro do banheiro de uma loja na Serra. O caso aconteceu na quinta-feira (11). Ferida, a vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, depois, precisou ser encaminhada para o Pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória. 

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A dona da loja contou à Polícia Militar que a adolescente estava no estabelecimento quando a mãe entrou, pegou a menina pelo braço e a levou para o banheiro. A vítima revelou que, lá dentro, a mulher a enforcou, deu socos no rosto, bateu a cabeça dela na maçaneta da porta e ainda puxou seus cabelos.

Após as agressões, a mãe saiu do local. A dona da loja viu os ferimentos da menina e a levou para a UPA. Em seguida, a adolescente foi transferida para um hospital. Diante dos relatos, os policiais foram até a casa da suspeita, na Serra.

Ela alegou que teria sido recebida a gritos pela filha na loja e que a adolescente se recusava a voltar para casa. “Ela disse que a menor correu e se trancou no banheiro e, após abrir a porta a pedido da testemunha, bateu nela”, destacou a PM.

A suspeita foi levada para a Delegacia Regional da Serra, onde acabou autuada em flagrante por maus-tratos qualificado, praticado contra criança ou adolescente. Depois, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

