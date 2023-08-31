Mãe é presa após deixar três crianças sozinhas dentro de casa na Serra

O Artigo 133 do Código Penal indica que é crime abandonar pessoa que está sob cuidado. Configura-se uma pessoa incapaz aquela que não consegue defender-se dos riscos resultantes do abandono. A pena é de prisão, entre seis meses e três anos.

Para a coordenadora do Conselho Tutelar da Serra, Amanda Muzi, não é permitido que indivíduos abaixo de 12 anos fiquem sozinhas, porque ainda são consideradas crianças. Após esta idade, não há uma data certa para autorizar que o indivíduo fique sem cuidado, segundo a coordenadora. O fato de o adolescente ter 14 anos não faz dele uma pessoa capaz, por exemplo. De acordo com a coordenadora, além da idade, é avaliado se aquele indivíduo é realmente capaz e pode ficar sozinho.