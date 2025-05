Tristeza

Mãe de mulher morta a facadas pelo ex em Viana também foi assassinada

Poliana Santos do Vale comentava que tinha medo de ter o mesmo fim; jovem de 28 anos foi esfaqueada pelo ex-marido dentro de casa, na frente do filho

A assistente administrativa Poliana Santos do Vale, de 28 anos, morta a facadas pelo ex-marido em Viana, na frente do filho , nesta quinta-feira (29), comentava que tinha medo de ter o mesmo fim da mãe, que também havia sido assassinada. >

Sobre o crime

Poliana estava separada de Daniel havia pelo menos um mês. Ela chegou a pedir uma medida protetiva contra ele, que, segundo familiares, era agressivo. Após o término, a assistente administrativa tentava reconstruir a vida. Ela alugou um apartamento no bairro Arlindo Villaschi, em Viana, onde passou a morar com o filho de um ano. >

Conforme apuração da TV Gazeta, quando viu o homem lá dentro, Poliana pegou uma faca para se defender e atingiu o ex-marido. Daniel conseguiu tomar o instrumento dela e começou com os golpes nas costas, barriga e no rosto da vítima. A mulher tentou correr, foi para outro cômodo, mas caiu no chão. Mesmo nesse momento, com ela já ferida, o criminoso deu ainda mais golpes. O menino de um ano estava na residência, entre o casal durante a briga, e viu a mãe ser assassinada.>