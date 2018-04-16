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Crime

Lavrador é morto com golpe na cabeça em Mimoso do Sul

Vítima foi encontrada caída a alguns metros de casa

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 19:08
Delegacia de Mimoso do Sul Crédito: Reprodução - Portal Mimoso In Foco
Um lavrador de 45 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (16) na localidade de Bel'Mont, interior de Mimoso do Sul, no Sul do Estado. O corpo de Reinaldo de Jesus Ramos foi encontrado próximo à casa onde morava. Nada da vítima foi levado pelo assassino.
Segundo informações da Polícia Civil, o corpo do lavrador foi encontrado logo pela manhã por outro meeiro da propriedade que faria a ordenha das vacas, por volta das 6h. A vítima estava a alguns metros da casa, onde morava sozinho.
A suspeita é que tenha sido morto com uma paulada na cabeça. A arma do crime, segundo a polícia, não foi localizada. O caso é investigado, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado.
O corpo de Reinaldo de Jesus Ramos foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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