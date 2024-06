R$ 40 mil de prejuízo

Ladrões se cobrem com lençóis e roubam de televisão a joias em casa do ES

Câmeras flagraram ação dos bandidos durante retirada de bens da propriedade. Vítimas estimam um prejuízo de R$ 40 mil

Amabily Caliman Repórter / [email protected]

Uma residência localizada na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, foi roubada na noite de sexta-feira (31). O crime causou um prejuízo de, aproximadamente, R$ 40 mil aos moradores. Para se protegerem das câmeras de segurança, os bandidos se cobriram com lençóis.

De acordo com a dona da casa, a empresária Édina Pastore, ela e o esposo haviam saído para trabalhar à tarde, e os filhos, um casal de gêmeos de 13 anos, ficaram em casa. À noite, ela foi para a casa de amigos e o pai dos adolescentes voltou em casa para levá-los à igreja. Logo em seguida, dois criminosos invadiram a residência, que fica a 800 metros da sede do município.

"Por volta das 18h20, meu marido buscou nossos filhos e os levou para a catequese e foi ficar comigo na casa dos nossos amigos. Pegamos eles na igreja às 19h30, voltamos para casa dos amigos e às 21h30 voltamos para nossa casa. Quando chegamos, vimos que estava tudo revirado e muitas coisas tinham sido roubadas. Levaram quatro televisões, celular, videogame, joias, muita coisa. Um prejuízo muito grande", disse a empresária.

Ela relatou ainda que os bandidos entraram pelos fundos da casa, onde é o ponto cego das câmeras. "As portas estavam abertas, mas eles arrombaram e entraram pela janela do quarto de trás, no lugar onde as câmeras não pegam".

Depois do crime, vizinhos contaram que um roubo semelhante havia acontecido na região há um mês. Assustada, a empresária pretende reforçar a segurança da residência.

"Agora eu vou colocar grades nos fundos, mais câmeras e alarmes. Graças a Deus, não estávamos em casa, mas é uma sensação de vazio e de medo".

Édina acionou a Polícia Militar, mas os criminosos não foram localizados. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber sobre as investigações do caso, mas ainda não houve retorno.

Bandidos se cobrem com lençóis para se esconderem de câmeras durante furto em casa de Montanha. (Câmera de segurança/Reprodução)

