Ladrões invadem casa, fazem casal refém e roubam carro em Vila Velha

O caso foi registrado na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Edson Chagas

Um casal viveu momentos de pânico ao ter a casa invadida por bandidos armados, na noite de terça-feira (13), em Vila Velha. O caso ocorreu no bairro Nova Ponta da Fruta. As vítima dormiam quando foram surpreendidas pelos criminosos, que queriam o carro da família.

O veículo, uma caminhonete L200 Triton preta, foi localizado cerca de 40 minutos depois, com a ajuda do rastreador. Ao verem a polícia, um casal que estava na caminhonete fugiu e no caminho bateu o veículo em um poste. Porém, os suspeitos conseguiram escapar dos militares.

As vítimas, um empresário de 30 anos, e uma auxiliar administrativo de 29, contaram que os filhos dormiam em um colchão no chão do quarto dos pais quando os bandidos entraram anunciando o assalto. Um deles estava com o rosto à mostra, já os outros dois, usavam camisas para se esconder.

Eu estava dormindo e meu marido cochilava. A TV estava ligada e eu despertei do nada e vi eles entrando pela porta do quarto, todos armados e pedindo as chaves dos carros. Foi um pavor, relata.

Numa reação instintiva, a auxiliar disse que se jogou da cama para o colchão onde os filhos dormiam. Bem calmos, segundo as vítimas, os assaltantes disseram que não iriam fazer nada e que só queriam as chaves dos carros - Um Sportage preto e a L200 - que estavam na garagem da casa.

A auxiliar foi deixada no quarto e o empresário obrigado a descer para o quintal, onde entregou aos suspeitos as chaves dos carros. Porém, como a esposa estava passando mal, pediu aos ladrões que levassem apenas um dos carros, o que foi atendido pelos criminosos.

Após os suspeitos deixarem o local, o empresário correu e conseguiu acionar uma viatura da Polícia Militar que passava em uma rua próxima.

Perseguição

A caminhonete foi localizada pela PM na praça do bairro Ulisses Guimarães, porém, quem estava no carro era um casal, que segundo as vítimas não participou do assalto.

Ao notarem a presença da polícia, fugiram em alta velocidade. A perseguição só terminou em uma estrada de chão no bairro vizinho, Terra Vermelha, após os suspeitos baterem contra um muro e, em seguida, colidirem em um poste.

O casal suspeito conseguiu escapar da polícia. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Regional, em Cobilândia.