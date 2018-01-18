Ladrões assaltam casa de câmbio em Copacabana e exigem bitcoin

Homem retira dinheiro de caixa da casa de câmbio Crédito: Reprodução

Criminosos armados assaltaram uma casa de câmbio, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e, na ação, amarraram os donos do estabelecimento e levaram cerca de R$ 100 mil em joias e dinheiro. O roubo está sendo investigado pela 12ª DP (Copacabana). Além do valor roubado, os bandidos também exigiram a moeda virtual bitcoin.

De acordo com o dono da casa de câmbio, Lucas Cohen, de 23 anos, os dois criminosos chegaram ao local por volta das 16h30 da última sexta-feira (12). No local, estavam o empresário, seus dois irmãos, seu pai e uma cliente. Os suspeitos anunciaram o assalto e chegaram a amarrar Lucas e os irmãos, que estavam na cabine onde eram feitas as transações. Ainda segundo o empresário, os bandidos afirmaram que conheciam a família.

"Eles chegaram, renderam a cliente e falaram meu nome: 'Queria falar com Lucas'. Respondi que era eu e eles me abordaram. Nossa cabine é blindada, mas meu irmão tinha acabado de chegar e a porta estava aberta, por onde um deles entrou. Eles nos amarraram e ficaram fazendo perguntas para o meu pai sobre o dinheiro, colocando a arma na cabeça e na boca dele. Também colocaram a arma em nossas cabeças várias vezes. Eles sabiam quem éramos todos nós. Falaram "o serviço é dado, a gente conhece a família de vocês, conhece vocês", contou.

De acordo com o registro de ocorrência, os criminosos levaram cordões, anéis, pulseiras e pingentes de ouro usados pelas vítimas, além de aparelhos celulares e o dinheiro armazenado na agência. Câmeras de segurança flagraram o momento em que os criminosos rendem os empresários e retiram o dinheiro do caixa da casa de câmbio.

Segundo Lucas Cohen, após retirarem todas as cédulas do cofre, o grupo questionou sobre a moeda virtual bitcoin. A casa de câmbio realiza transações com a moeda há pouco tempo.

"Colocamos uma placa recentemente de Bitcoin e eles procuraram por isso depois de roubarem tudo. Eles pegaram meu celular e disseram que queriam a bitcoin, que fica na carteira virtual em um aplicativo no celular. Na nossa carteira não tinha porque a nossa fica em outro lugar. Eles exigiram algumas vezes mas, depois que perceberam que não havia nada em nossos celulares, desistiram", contou.

Após o assalto, os bandidos fugiram em uma motocicleta e um dos celulares roubados foi rastreado até uma próxima do Maracanã, na Zona Norte do Rio. A Polícia Civil informou que está investigando o caso. O estabelecimento está fechado desde o dia do roubo e novas medidas de segurança já foram tomadas.