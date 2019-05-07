Home
Kauã e Joaquim: MPES recorre da decisão que absolveu pastora

O recurso foi protocolado e aceito pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares nesta terça-feira (7)

Gazeta Online

Publicado em 7 de maio de 2019 às 20:34

Juliana Salles no enterros dos filhos Kauã e Joaquim Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) confirmou nesta terça-feira (7) que apresentou recurso de apelação contra a liberação da pastora Juliana Sales no processo que apura a morte dos irmãos Kauã Sales Butkovsky e Joaquim Alves Sales, mortos no dia 21 de abril de 2018. O recurso apresentado foi aceito pelo juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares.

> KAUÃ E JOAQUIM | A cobertura completa

Na decisão, o magistrado diz que o pedido possui os pressupostos de admissibilidade e por isso foi aceito. O juiz determinou ainda que o MPES seja intimado a apresentar as razões recursais e, em seguida, às partes sejam convocadas para as contrarrazões no prazo legal.

> Pastor George vai a júri popular

O juiz ainda pediu urgência nas diligências por se tratar de processo com réu preso, como é o caso do pastor Georgeval Alves que está recluso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana.

DECISÃO

O recurso apresentado pelo MPES foi uma resposta a decisão dada pelo juiz André Bijos Dadalto da 1ª Vara Criminal de Linhares, divulgada na última quinta-feira (2). O magistrado decidiu que o pastor Georgeval Alves será levado a júri popular pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, estupros de vulneráveis e tortura. A pastora Juliana Salles, que havia sido denunciada pelos mesmos crimes na forma omissiva foi absolvida pela Justiça.

O Gazeta Online questionou o Ministério Público do Estado Espírito Santo (MPES) sobre o que levou a promotoria a apresentar o recurso, mas o MPES ainda não se posicionou.

 

