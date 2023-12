Justiça manda soltar preso com 250 frascos de anabolizantes em Vitória

Saulo Lopes Oliveira, 40 anos, vai ter que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de frequentar bares e boates

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo mandou soltar Saulo Lopes Oliveira, 40 anos, preso preventivamente pela Polícia Federal em novembro deste ano, em Vitória, com mais de 250 frascos de anabolizantes . O desembargador Fernando Zardini Antônio, da 1ª Câmara Criminal, determinou, contudo, que ele use tornozeleira eletrônica e proibiu que o homem frequente bares e boates. Na ocasião, foram encontrados com ele os seguintes anabolizantes:

Mudança em entendimento no STF reduziu pena

Porém, em 2021, o Supremo Tribunal Federal considerou esse aumento inconstitucional, fazendo com que passasse a valer a redação original do artigo, que é de 1940. Ela prevê para esse crime pena de prisão de até três anos e multa.

"A decisão merece o reconhecimento de todos os que respeitam o ordenamento jurídico e as garantias individuais inscritas na Constituição da República. Vejo na concessão da ordem de soltura a reafirmação do Judiciário independente. Assim, recebo com esperança e otimismo esta decisão. Nossas cortes precisam dar mesmo um basta nessa prática de prisão sem motivação, que notadamente banalizam algo tão precioso como é a liberdade. Estamos vivendo um momento de banalização das prisões preventivas, que desafiam o Judiciário e, notadamente, o Supremo Tribunal Federal. Qualquer punição fora do Estado de Direito é barbárie. Portanto, ao longo do processo, a verdade será demonstrada."