Justiça manda soltar preso com 250 frascos de anabolizantes em Vitória

Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva



O Tribunal de Justiça do Espírito Santo mandou soltar Saulo Lopes Oliveira, 40 anos, preso preventivamente pela Polícia Federal em novembro deste ano, em Vitória, com mais de 250 frascos de anabolizantes . O desembargador Fernando Zardini Antônio, da 1ª Câmara Criminal, determinou, contudo, que ele use tornozeleira eletrônica e proibiu que o homem frequente bares e boates. Na ocasião, foram encontrados com ele os seguintes anabolizantes:

Testosterona Stanozolol Dianabol Hemogenim Durateston

Anabolizantes apreendidos pela PF em Vitória

Mudança em entendimento no STF reduziu pena

Saulo é acusado de violar o art. 273 do Código Penal, que diz que é proibido falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e prevê pena de prisão de 10 a 15 anos. A pena para esse crime não era tão grande originalmente, mas em 1998 houve uma mudança na lei que aumentou o tempo de reclusão previsto.



Porém, em 2021, o Supremo Tribunal Federal considerou esse aumento inconstitucional, fazendo com que passasse a valer a redação original do artigo, que é de 1940. Ela prevê para esse crime pena de prisão de até três anos e multa.



Como a prisão preventiva não pode ser aplicada quando a pessoa é acusada de um crime cuja pena máxima é de quatro anos ou menos, o desembargador mandou que ele fosse solto. Saulo ainda será processado e julgado, mas vai responder em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica.

O advogado Taylon Gigante, que faz a defesa do acusado comemorou a decisão.