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Caso em Vila Velha

Justiça decide manter presa mãe que torturou bebê de 11 meses no ES

Mulher passou por audiência de custódia no domingo (9), tendo a prisão em flagrante convertida em prisão em preventiva

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 09:03

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

10 fev 2025 às 09:03
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, (Himaba)
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), para onde a criança foi levada após as agressões Crédito: Fernando Madeira
A Justiça decidiu manter presa a mulher, 28 anos, que agrediu o próprio filho — de apenas onze meses — com chutes no bairro Ataíde, em Vila Velha. A mãe passou por audiência de custódia no domingo (9) e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.
Ela foi presa na manhã do último sábado (8). Um vídeo, feito pela própria mulher e enviado para o pai da criança, mostra a série de agressões, onde a criança chora enquanto é alvo de xingamentos e das agressões físicas. O nome da mulher e o vídeo não serão divulgados para preservar a identidade da criança, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Na audiência de custódia, a defesa pediu a liberdade provisória da mulher, relatando que a mãe passou por um surto no momento da agressão e solicitando que a mesma fosse levada para avaliação médica. Já o Ministério Público pediu que a prisão da mãe fosse mantida, destacando a gravidade do crime, já que a própria mulher filmou a agressão contra o filho de 11 meses.
Na decisão, a juíza Cristiania Lavinia Mayer concorda com o Ministério Público e decide manter a prisão, argumentando que a mulher confessou que agrediu o filho para chamar a atenção do pai da criança, de quem se separou recentemente. No texto, a juíza ressalta que se trata de um caso de extrema gravidade.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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O caso

Informações compartilhadas por policiais militares com o repórter João Barbosa, de A Gazeta, apontam que a mulher não aceitava o fim do relacionamento com o pai da criança e, por isso, ela teria feito o vídeo agredindo o bebê para enviar ao genitor.
No material gravado, a mulher solta a criança com agressividade no chão enquanto diz "vem buscar seu filho", se dirigindo ao ex-companheiro. No vídeo, é possível observar que a criança quase bate a cabeça no chão enquanto chora e é chutada de um cômodo para outro dentro da casa.
No local da ocorrência, a Polícia Militar (PMES) informou que foi acionada para verificar uma ocorrência de maus-tratos. Na casa, o pai da criança disse aos militares que recebeu o vídeo da ex-companheira e o fato teria ocorrido na presente data.
A mãe foi presa em flagrante e levada para a Delegacia Regional de Vila Velha. Com hematomas pelo corpo, a criança foi levada pelo pai ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no mesmo município.
Na delegacia, a Polícia Civil (PCES) informou que a mulher foi autuada por tortura e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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