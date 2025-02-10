Justiça decide manter presa mãe que torturou bebê de 11 meses no ES

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), para onde a criança foi levada após as agressões Crédito: Fernando Madeira

Ela foi presa na manhã do último sábado (8). Um vídeo, feito pela própria mulher e enviado para o pai da criança, mostra a série de agressões, onde a criança chora enquanto é alvo de xingamentos e das agressões físicas. O nome da mulher e o vídeo não serão divulgados para preservar a identidade da criança, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Na audiência de custódia, a defesa pediu a liberdade provisória da mulher, relatando que a mãe passou por um surto no momento da agressão e solicitando que a mesma fosse levada para avaliação médica. Já o Ministério Público pediu que a prisão da mãe fosse mantida, destacando a gravidade do crime, já que a própria mulher filmou a agressão contra o filho de 11 meses.

Na decisão, a juíza Cristiania Lavinia Mayer concorda com o Ministério Público e decide manter a prisão, argumentando que a mulher confessou que agrediu o filho para chamar a atenção do pai da criança, de quem se separou recentemente. No texto, a juíza ressalta que se trata de um caso de extrema gravidade.

Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

O caso

Informações compartilhadas por policiais militares com o repórter João Barbosa, de A Gazeta, apontam que a mulher não aceitava o fim do relacionamento com o pai da criança e, por isso, ela teria feito o vídeo agredindo o bebê para enviar ao genitor.

No material gravado, a mulher solta a criança com agressividade no chão enquanto diz "vem buscar seu filho", se dirigindo ao ex-companheiro. No vídeo, é possível observar que a criança quase bate a cabeça no chão enquanto chora e é chutada de um cômodo para outro dentro da casa.

No local da ocorrência, a Polícia Militar (PMES) informou que foi acionada para verificar uma ocorrência de maus-tratos. Na casa, o pai da criança disse aos militares que recebeu o vídeo da ex-companheira e o fato teria ocorrido na presente data.

A mãe foi presa em flagrante e levada para a Delegacia Regional de Vila Velha. Com hematomas pelo corpo, a criança foi levada pelo pai ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no mesmo município.