Justiça condena acusados de matar advogado em Cachoeiro

Advogado Fernando da Costa Ghio foi morto com um tiro na cabeça, em 14 de julho de 2017. Quatro suspeitos foram detidos em agosto daquele ano. Dois foram condenados

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 20:18 - Atualizado há 6 anos

Fernando da Costa Ghio Crédito: Reprodução/Facebook

A Justiça condenou Creison Ribeiro da Silva, nesta terça-feira (1º), a 20 anos de prisão pelo homicídio duplamente qualificado do advogado Fernando da Costa Ghio, de 35 anos, morto no dia 14 de julho de 2017, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Outro envolvido, Leonardo Prett Porto foi condenado a dois anos e meio de prisão. Já os comerciantes irmãos César Junior Almeida dos Santos e Anderson Cleyton Fardim, acusados de envolvimento no crime, foram absolvidos pelo júri popular.

Em agosto de 2017, todos os quatro foram presos por envolvimento no crime. O caso foi a juri popular no dia 30 de outubro e terminou durante a madrugada desta terça, na comarca de Vila Velha. Na sentença da juíza Ana Amélia Bezerra Rêgo, a magistrada manteve a prisão preventiva de Creison e de Leonardo e concedeu a liberdade aos irmãos César Júnior Almeida e Anderson Clayton Fardim.

Quanto a Creison Ribeiro da Silva, a juíza entendeu que ele agiu com "elevado grau de culpabilidade", assim como Leonardo Prett Porto, que, segundo a sentença, acompanhou o executor durante o crime.

O CASO

De acordo com a polícia, o advogado Fernando foi contratado por uma pessoa de Cachoeiro de Itapemirim, que não teve o nome divulgado, para matar o comerciante César Júnior. Pelo serviço, a vítima recebeu R$ 30 mil.

Com o dinheiro, Fernando contratou Leonardo por R$ 15 mil para executar o serviço. Leonardo, porém, na intenção de lucrar mais, procurou o alvo, César, e revelou o plano do advogado para assassiná-lo. César e seu irmão Anderson, de acordo com a polícia, foram acusados de pagar uma quantia ainda maior para matar o advogado e contrataram Creison para executar o advogado.

No dia do crime, Leonardo e Creison encontraram Fernando, dizendo que mataram Cesar. Desconfiado, Fernando chamou um pedreiro para acompanhá-lo ao local onde estaria o suposto corpo de Cesar.

Porém, no caminho, o carro do advogado foi interceptado pela caminhonete e Creison apontou uma arma contra Fernando, que foi morto com um tiro na cabeça.

