Paciente denunciou o médico por conta do atendimento recebido durante uma consulta em Sâo Mateus Crédito: Raphael Verly

O médico Djanilson Maziolle Chagas, de 60 anos, passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (3) e continua preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). A reportagem não teve acesso ao documento da custódia porque o caso está sob segredo de Justiça.

Fiança

Segundo o advogado Fábio Marçal, que faz a defesa de uma das pacientes que denunciaram o Djanilson, o médico está preso provisoriamente, porque o juiz considerou que não havia elementos de provas suficientes para decretar a prisão preventiva. Foi arbitrada a fiança no valor de R$ 100 mil, porém o médico alegou não ter condições de pagar.

Your browser does not support the audio element. Justiça arbitra fiança de R$ 100 mil para médico suspeito de abusos no ES

A defesa da paciente comentou que irá representar o pedido de prisão preventiva do médico nos próximos dias. A reportagem de A Gazeta também procurou a defesa do médico, que não quis se manifestar sobre a audiência de custódia, alegando que o caso está em segredo de justiça. Outras manifestações apenas vão ocorrer quando os advogados tiverem acesso aos autos do processo, informou a defesa.

Prefeitura de Conceição da Barra

O secretário de Saúde de Conceição da Barra, Daniel Orestes Bissoli, informou que assim que soube do fato entrou em contato com a empresa prestadora de serviço e pediu a suspensão do profissional, que atuava como plantonista e clínico geral do hospital.

“Ele não era funcionário efetivo da secretaria, era um prestador de serviço, que atuava no município a partir do consórcio intermunicipal de saúde. A secretaria pediu a suspensão do profissional dos atendimentos no município para poder transcorrer normalmente essa fase de investigação e posteriormente deliberar acerca do que for necessário”, disse Bissoli.

São Mateus

A Prefeitura de São Mateus, através da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou a situação e informou que está esperando a conclusão da apuração dos fatos para tomar as medidas administrativas cabíveis. A secretaria informou ainda que o médico é contratado por uma empresa que presta serviço de plantão médico, e que atende o Consórcio Regional de Saúde.

CRM-ES

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) informou não haver denúncias contra o médico, mas que vai abrir sindicância para apurar o caso.