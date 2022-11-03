O médico Djanilson Maziolle Chagas, de 60 anos, passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (3) e continua preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). A reportagem não teve acesso ao documento da custódia porque o caso está sob segredo de Justiça.
Djanilson foi preso em flagrante na última terça-feira (1), devido a uma denúncia de feita por uma paciente, de 19 anos, após uma consulta em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Mateus. Outra paciente, de 59 anos, relatou também ter sofrido importunação sexual durante um atendimento médico, no Hospital Municipal de Conceição da Barra, e registrou boletim de ocorrência no mesmo dia.
Fiança
Segundo o advogado Fábio Marçal, que faz a defesa de uma das pacientes que denunciaram o Djanilson, o médico está preso provisoriamente, porque o juiz considerou que não havia elementos de provas suficientes para decretar a prisão preventiva. Foi arbitrada a fiança no valor de R$ 100 mil, porém o médico alegou não ter condições de pagar.
Justiça arbitra fiança de R$ 100 mil para médico suspeito de abusos no ES
A defesa da paciente comentou que irá representar o pedido de prisão preventiva do médico nos próximos dias. A reportagem de A Gazeta também procurou a defesa do médico, que não quis se manifestar sobre a audiência de custódia, alegando que o caso está em segredo de justiça. Outras manifestações apenas vão ocorrer quando os advogados tiverem acesso aos autos do processo, informou a defesa.
Prefeitura de Conceição da Barra
O secretário de Saúde de Conceição da Barra, Daniel Orestes Bissoli, informou que assim que soube do fato entrou em contato com a empresa prestadora de serviço e pediu a suspensão do profissional, que atuava como plantonista e clínico geral do hospital.
“Ele não era funcionário efetivo da secretaria, era um prestador de serviço, que atuava no município a partir do consórcio intermunicipal de saúde. A secretaria pediu a suspensão do profissional dos atendimentos no município para poder transcorrer normalmente essa fase de investigação e posteriormente deliberar acerca do que for necessário”, disse Bissoli.
São Mateus
A Prefeitura de São Mateus, através da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou a situação e informou que está esperando a conclusão da apuração dos fatos para tomar as medidas administrativas cabíveis. A secretaria informou ainda que o médico é contratado por uma empresa que presta serviço de plantão médico, e que atende o Consórcio Regional de Saúde.
CRM-ES
O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) informou não haver denúncias contra o médico, mas que vai abrir sindicância para apurar o caso.
“Não há denúncias contra o médico no CRM-ES sobre esse caso. Mesmo assim, o Conselho vai abrir sindicância de ofício. Para melhor entendimento da imprensa, o CRM-ES, como todo órgão judicante, só pode abrir sindicância quando é formalizada uma denúncia ao órgão ou quando o caso acaba ganhando publicidade e virando de conhecimento público”.