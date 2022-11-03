Segunda paciente denuncia médico preso por importunação sexual no ES

Hospital onde aconteceu o primeiro caso, em Conceição da Barra Crédito: Raphael Verly

Mais uma paciente denunciou o médico de 60 anos, preso em flagrante na última terça-feira (1º) em São Mateus por importunação sexual após denúncia de uma jovem de 19 anos atendida por ele na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Desta vez, uma pensionista de 59 anos disse que foi vítima de Djanilson Maziolle Chagas durante uma consulta no Hospital Municipal de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.

A segunda paciente a denunciar o profissional afirma que o crime ocorreu em Conceição da Barra , na última segunda-feira (31). Ela disse que procurou o hospital do município porque estava sentindo dores nas pernas. Quando saiu da consulta, a mulher comentou com servidoras da unidade o que havia acontecido, mas o médico negou as acusações e disse que apenas examinou a paciente. Na terça-feira (1º), ela resolveu procurar a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência.

Em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, a mulher – que pediu para não ser identificada – relatou como tudo aconteceu e disse que o homem tentou tocá-la nas partes íntimas.

"Ele pediu para eu me deitar de bruços, levou as mãos até chegar nas minhas nádegas, puxou minha calcinha e abriu as minhas nádegas. Foi quando eu percebi a maldade. Logo depois, na hora da prescrição para a medicação, ele perguntou se eu tinha foto da ‘vovó’ peladinha. Disse que eu estava muito nova para usar aquela calcinha. Era uma calcinha grande. Ele ainda colocou a mão por baixo do meu vestido e foi em direção às minhas nádegas. Eu coloquei a mão por cima e firmei a mão dele. Depois, peguei os papéis e fui para a enfermagem" X. - Pensionista de 59 anos

A paciente contou que procurou atendimento no hospital porque sentia dores do pé até a coxa, inclusive no fêmur e no calcanhar. “Foi comprovado ontem (na quarta-feira, 2), por meio de exame de raio-x, que é esporão e bicos de papagaio”.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra. Segundo a Polícia Civil, como se trata de crime contra a dignidade sexual, detalhes não serão divulgados, uma vez que o procedimento corre sob sigilo. Segundo apuração da TV Gazeta Norte, o médico responde a outras três denúncias por assédio sexual, feitas em 2017.

DENÚNCIA DE JOVEM EM SÃO MATEUS

Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus. A vítima procurou a unidade na tarde de terça devido a dores no estômago e de cabeça.

Médico é preso suspeito de importunação sexual a uma paciente em São Mateus Crédito: Raphael Verly

O abuso ocorreu durante o atendimento com o médico. Logo após a consulta, ela ligou para um amigo, muito abalada e chorando, pedindo ajuda. Em um trecho da ligação, que foi gravada, a vítima relatou o que ocorreu.

“Ele pediu para levantar e ir do lado dele. Quando ele ia ouvir meu coração, eu não achei estranho, mas achei estranho que depois ele encostou nos meus seios. Depois ele me pediu para virar e encostou na minha bunda, e me pediu para abaixar a calça e ele chegou a pegar na minha calcinha. [...] Meu telefone começou a tocar e ele disse: ‘não fala nada para o seu namorado do que está acontecendo aqui não”, disse a paciente, de 19 anos.

A vítima contou para a reportagem de A Gazeta que Djanilson segurou e alisou a mão dela, e continuava insistindo para que ela aceitasse se encontrar com ele fora do hospital. O médico ainda teria pedido fotos dela. “Ele falou que faria o que eu quisesse. Disse que eu era uma gracinha, que queria me encontrar no outro dia”, relata.

Após cerca de seis minutos com o médico, ela resolveu se levantar, e ir embora. “Eu achei todo o atendimento muito estranho. Fiquei muito chateada quando percebi o que estava acontecendo. Eu já passei por isso antes, e agora de novo, no hospital ainda, onde você está em um estado fragilizado”, contou.

Após o ocorrido, a jovem fez um Boletim de Ocorrência contra o médico. Djanilson foi detido e conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por importunação sexual. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o médico foi levado preso para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

O secretário de Saúde de Conceição da Barra, Daniel Orestes Bissoli, informou que assim que soube do fato entrou em contato com a empresa prestadora de serviço e pediu a suspensão do profissional, que atuava como plantonista e clínico geral do hospital.

“Ele não era funcionário efetivo da secretaria, era um prestador de serviço, que atuava no município a partir do consórcio intermunicipal de saúde. A secretaria pediu a suspensão do profissional dos atendimentos no município para que possa transcorrer normalmente essa fase de investigação e posteriormente deliberar acerca do que for necessário”, disse Bissoli.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE SÃO MATEUS

A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou a situação e informou que está esperando a conclusão da apuração dos fatos para tomar as medidas administrativas cabíveis. A secretária informou ainda que o médico é contratado por uma empresa que presta serviço de plantão médico, e que atende o Consórcio Regional de Saúde.

O QUE DIZ O CRM-ES

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) informou que não há denúncias contra o médico, mas que vai abrir sindicância para apurar o caso.

“Não há denúncias contra o médico no CRM-ES sobre esse caso. Mesmo assim, o Conselho vai abrir sindicância de ofício. Para melhor entendimento da imprensa, o CRM-ES, como todo órgão judicante, só pode abrir sindicância quando é formalizada uma denúncia ao órgão ou quando o caso acaba ganhando publicidade e virando de conhecimento público”.

O QUE DIZ A DEFESA DO MÉDICO