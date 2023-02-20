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Quatro vítimas

Jovens são feridos a tiros após folia de blocos no Centro de Vitória

As vítimas, com idades entre 16 a 24 anos, foram feridas nas proximidades de um bar; os blocos já tinham encerrado atividades, mas ainda havia muitos foliões na rua durante a madrugada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2023 às 12:29

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 12:29

Com idades entre 16 a 24 anos, quatro jovens foram feridos a tiros no Centro de Vitória entre o final da noite de domingo (19) e a  madrugada desta segunda-feira (20). Os disparos foram realizados, segundo relatos, após uma confusão em um bar, localizado próximo à região que reuniu neste domingo (19) um expressivo volume de foliões nas passagens dos blocos de carnaval. Um dos jovens permanece internado em estado grave após ser ferido na barriga e cabeça.
Segundo apurações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, no horário dos disparos os blocos já tinham encerrado as atividades, mas ainda havia muitos foliões se divertindo pelas ruas. 
O bar fica localizado na Rua Senador Atílio Vivacqua, próximo ao Teatro Glória, local da concentração dos blocos. Os disparos, que teriam sido motivados por uma discussão, segundo a polícia, chegaram a atingir a estrutura metálica onde ficam os banheiros químicos.
Um dos tiros atingiu banheiro químico no Centro de Vitória
Um dos tiros atingiu banheiro químico no Centro de Vitória Crédito: Roberto Pratti
De acordo com o registro da ocorrência, policiais militares que faziam a ronda no Centro de Vitória avistaram várias pessoas correndo em direção à viatura. Ao verificar o que estava acontecendo, ouviram relatos de que em frente a um bar havia uma pessoa baleada.
No local encontraram uma vítima de 22 anos, de sexo masculino. Ele foi socorrido e está em estado grave. Na sequência, foram informados que havia outra vítima em rua próxima, onde encontraram uma jovem de 19 anos com um ferimento na barriga.
As duas vítimas foram socorridas pelo Samu/192 para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.
Na unidade hospitalar, os policiais encontraram mais duas pessoas baleadas, ambas do sexo masculino, com idades de 16 e 24 anos. Aos policiais relataram que estavam em frente ao mesmo bar, onde havia pessoas consumindo bebida alcoólica e drogas. Teria acontecido uma confusão entre estas pessoas, além de disparos de arma de fogo.
As vítimas disseram que, imediatamente, se retiraram do local e verificaram que tinham sido baleadas nos pés, seguindo por meios próprios para o hospital.

O que diz a polícia

Por nota, a Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da polícia. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita.

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