Jovens internados após uso de mescalina em rave no ES: entenda o caso

Três jovens passaram mal e foram internados após festa em Guarapari, no último sábado (12). Um deles já recebeu alta e outros dois estão em situação gravíssima, segundo a polícia.

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 22:51 - Atualizado há 6 anos

Um dos jovens que usou a droga está internado em estado grave no Hospital Antônio Bezerra de Farias Crédito: Isaac Ribeiro

Na madrugada de sexta-feira (18), a Polícia Civil recebeu a informação de que 11 jovens teriam sido internados em hospitais da Grande Vitória após o uso de uma droga em uma festa rave em Guarapari, no último sábado (12). Foi também informado que uma pessoa teria morrido.

Após a denúncia, o Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) foi acionado para iniciar uma investigação. Inicialmente, o chefe do Denarc, Fabrício Dutra, informou que um frequentador da festa teria morrido, porém, a polícia descartou a informação durante uma coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira. Após buscas nos hospitais da Grande Vitória, a Polícia Civil confirmou a internação de três jovens pelo uso de uma substância conhecida como mescalina. Eles teriam sido inicialmente atendidos pela UPA em Guarapari, e por causa do estado grave, foram transferidos para hospitais da região metropolitana.

EFEITO DA DROGA

A droga utilizada pelos jovens foi identificada como mescalina e tem uso devastador, segundo o especialista em dependência química e saúde mental, João Chequer. De acordo com ele, a droga é de origem mexicana e obtida de um cacto. Os efeitos dela são alucinógenos e podem levar a pessoa à morte em caso de overdose aguda. "É uma substância sintética com efeito similar ao causado pelo LSD. Quando ela age, provoca aceleração dos batimentos cardíacos, da frequência cardiorrespiratória, depressão, paranoia, medo e sensação de pânico. Pode paralisar órgãos vitais também", disse.

Segundo a polícia, a mescalina é nova no Espírito Santo e provavelmente foi utilizada em conjunto com outras substâncias. "As informações que o Denarc possui é que o comprimido ingerido era uma mistura de mescalina com ecstasy. Duas substâncias alucinógenas e que, quando usadas juntas, potencializam o efeito. É algo que traz muita preocupação para gente", disse o delegado geral da Polícia Civil, José Arruda.

INTERNAÇÕES

Até a manhã deste sábado (18), dois jovens continuavam internados, em estado grave. Um terceiro rapaz recebeu alta na tarde de sexta-feira. De acordo com a polícia, há informações que outros frequentadores da festa deram entrada no UPA de Guarapari, também pelo uso da droga. "Acreditamos que mais jovens tenham passado mal e foram internados, mas ainda estamos fazendo esse levantamento e não é possível falar de números agora. O que temos confirmado foram estes três jovens", disse o chefe do Denarc, Fabrício Dutra.

DESESPERO DA MÃE

Mãe do universitário de 24 anos é massoterapeuta Crédito: Reprodução

Um dos jovens intoxicados após o uso da droga está internado, desde domingo, em estado grave no Hospital Bezerra de Farias, em Vila Velha. Em entrevista, a mãe do universitário disse que a substância atingiu o pulmão dele e que ele corria risco de parada respiratória. Ela também informou que assim que o jovem usou a droga, o rim dele parou. "Na hora que ele passou mal, ele começou a vomitar muito e depois ele convulsionou. Nessa convulsão, ele aspirou esse líquido e isso piorou muito o quadro dele", disse.

Na manhã deste sábado, a mulher disse à reportagem que ainda não teve informações sobre o estado de saúde do rapaz. Afirmou que, na sexta à noite, foi necessário fazer uma traqueostomia para ventilar melhor o pulmão.

JOVEM TEM ALTA

Um dos três jovens teve alta na tarde desta sexta-feira, após seis dias no hospital. Em entrevista, ele disse que "nasceu de novo". O jovem, que é universitário, de 24 anos, também relatou que havia encomendado a substância por WhatsApp um mês antes da festa e que pagou, por meio de transferência bancária, R$ 140 por três comprimidos. A droga foi entregue dentro da festa, no último sábado.

Universitário que ficou internado após usar droga mexicana em rave Crédito: Iara Diniz

O universitário contou que usou apenas um comprimido. Cinco minutos depois, ele começou a se sentir mal e logo depois desmaiou. "Só lembro de acordar na segunda-feira no hospital. Desesperado, sem saber o que estava acontecendo", declarou. Confira a entrevista completa aqui.

SUSPEITO DE VENDER DROGAS JÁ FOI IDENTIFICADO

A polícia já tem o suspeito de ter comercializado a droga com os jovens que frequentavam a festa. De acordo com o delegado titular da Denarc Diego Bermond, além de tráfico de drogas, o responsável pela venda da substância pode responder por tentativa de homicídio e até mesmo por homicídio, caso algum jovem venha a morrer. A polícia vai ouvir os organizadores da festa, assim como pessoas que estavam no local e não consumiram as drogas. A investigação continua tentando identificar outros jovens que teriam sido intoxicados com a droga.

FESTA TINHA AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA

A festa era autorizada pela Prefeitura de Guarapari. De acordo com o município, o evento cumpriu todas as exigências legais estabelecidas pela lei, não havendo razão para impedir a liberação de licença. A prefeitura frisou que "questionamentos referentes ao controle, fiscalização e demais ações para coibir a utilização de drogas, seja em eventos ou em demais locais, são de responsabilidade das polícias Civil e Militar.

O QUE DIZ A ORGANIZAÇÃO DA FESTA

Em nota de esclarecimento, a organização da festa disse que, durante o evento, três pessoas foram removidas pela equipe médica e encaminhadas para o hospital do município. A empresa ainda disse que o evento era legalizado e possuía todos os alvarás solicitados. Confira na íntegra a nota:

Viemos por meio desta comunicar que a produção do Evento Ecologic fez um levantamento com nossa equipe médica contratada e que, no evento, foram feitas 3 remoções e que essas pessoas foram atendidas pela equipe responsável e encaminhadas para o hospital. O evento é legalizado, conta com todos os alvarás solicitados, equipe de segurança com revista minuciosa e com equipe de socorro treinada completa com socorristas, salva-vidas e médico de plantão. A informação de 11 pessoas internadas não chegou até nosso conhecimento. Para nós, é algo novo e até então, uma inverdade, pois esse número não foi removido por nossa equipe médica. Temos informações de familiares e amigos que essas 3 pessoas estão vivas e melhorando a cada dia. Demos todo suporte possível dentro do evento e sempre fazemos o possível pelo nosso público.

