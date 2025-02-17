Jovem tem família rendida e acaba assassinado a facadas em Jaguaré

Um jovem de 19 anos foi morto a facadas após a família dele, com nove pessoas, ser rendida por dois criminosos encapuzados em uma propriedade rural na região de Barra Seca, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (16). A vítima, que era alvo da dupla, foi identificada como Dhevid da Silva Santos.
Em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o pai da vítima, Aldair de Jesus Santos, contou que estava com a esposa e uma das filhas, de 5 anos, quando os dois homens entraram no imóvel procurando pelo filho dele. Após ameaçar e ferir o homem com a ponta da faca, um dos indivíduos ficou na casa com a mãe e a criança e o outro saiu pela fazenda em busca de Dhevid.
“Eu já estava deitado, com a minha esposa. De repente eles apareceram, me abordaram, colocaram a faca no meu rosto, perguntando sobre o meu filho”, disse Aldair.
O jovem estava em uma estufa, onde há uma horta, usando o sinal de internet, quando viu o pai rendido. Pensando que era um assalto, ele foi até a casa vizinha, do tio para avisar a família, quando o criminoso chegou com o pai. Todos – nove pessoas, ao todo, entre adultos e crianças – foram trancados no banheiro, exceto Dhevid, que foi levado para um quarto, onde acabou assassinado.
“Ele viu que tinha uma casa próxima e perguntou quem morava ali. Disse que o meu cunhado e ele me levou até lá, onde encontrou o meu filho. Trancou todo mundo no quarto e levou o meu filho para um quarto, onde o mataram. Eu não sei o motivo da morte, também não sei quem foi”, lamentou o pai, às lágrimas. A família mora na região há cerca de seis meses.
Segundo a Polícia Militar, após o crime, os indivíduos fugiram levando a arma do crime e tomando destino ignorado. Ao perceberem que os indivíduos já haviam saído da residência, os familiares da vítima saíram do banheiro e o encontraram já sem vida no chão do quarto.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento”, afirmou.
Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode ajudar através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.