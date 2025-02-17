Jovem tem família rendida e acaba assassinado a facadas em Jaguaré

Vítima morta em Jaguaré tinha 19 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 19 anos foi morto a facadas após a família dele, com nove pessoas, ser rendida por dois criminosos encapuzados em uma propriedade rural na região de Barra Seca, em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , na noite de domingo (16). A vítima, que era alvo da dupla, foi identificada como Dhevid da Silva Santos.

Em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o pai da vítima, Aldair de Jesus Santos, contou que estava com a esposa e uma das filhas, de 5 anos, quando os dois homens entraram no imóvel procurando pelo filho dele. Após ameaçar e ferir o homem com a ponta da faca, um dos indivíduos ficou na casa com a mãe e a criança e o outro saiu pela fazenda em busca de Dhevid.

“Eu já estava deitado, com a minha esposa. De repente eles apareceram, me abordaram, colocaram a faca no meu rosto, perguntando sobre o meu filho”, disse Aldair.

O jovem estava em uma estufa, onde há uma horta, usando o sinal de internet, quando viu o pai rendido. Pensando que era um assalto, ele foi até a casa vizinha, do tio para avisar a família, quando o criminoso chegou com o pai. Todos – nove pessoas, ao todo, entre adultos e crianças – foram trancados no banheiro, exceto Dhevid, que foi levado para um quarto, onde acabou assassinado.

“Ele viu que tinha uma casa próxima e perguntou quem morava ali. Disse que o meu cunhado e ele me levou até lá, onde encontrou o meu filho. Trancou todo mundo no quarto e levou o meu filho para um quarto, onde o mataram. Eu não sei o motivo da morte, também não sei quem foi”, lamentou o pai, às lágrimas. A família mora na região há cerca de seis meses.

Segundo a Polícia Militar , após o crime, os indivíduos fugiram levando a arma do crime e tomando destino ignorado. Ao perceberem que os indivíduos já haviam saído da residência, os familiares da vítima saíram do banheiro e o encontraram já sem vida no chão do quarto.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento”, afirmou.