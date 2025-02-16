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Em Jacaraípe

Gêmeos de Colatina viajam pela primeira vez e curtem praia

Viagem foi novidade também para os pais, que estavam apreensivos. Os bebês brincaram com a irmã mais velha Heloísa, de 6 anos

Publicado em 16 de Fevereiro de 2025 às 18:44

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 fev 2025 às 18:44
Eloá, Henry, Lucca e Maytê curtindo a praia em Jacaraípe
Eloá, Henry, Lucca e Maytê curtindo a praia em Jacaraípe Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Fofura à vista: pela primeira vez, os gêmeos Eloá, Henry, Lucca e Maytê, dos sêxtuplos de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, viajaram em família e foram à praia neste domingo (16), em Jacaraípe, na Serra. No começo foi tudo muito novo, mas depois os pequenos, de 1 ano e 4 meses, se acostumaram com a areia e o mar e brincaram à beça, acompanhados da irmã mais velha Heloísa, de 6.
Os pais, Magdiel e Quezia, acompanharam de perto toda a diversão. “Eles ficaram um pouco com medo, assustados com o mar e as ondas. Sentiram gastura da textura da areia, mas depois se soltaram e ficaram mais tranquilos, começaram a brincar”, disse Magdiel.
Entre os irmãos, tem um que já demonstra adorar água. “Quem é tipo um peixinho é o Henry. Ele tenta até mergulhar, se deixar. É quem mais se solta. A gente precisa ficar atento sempre”, afirmou o pai.

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Segundo Magdiel, essa foi a primeira viagem da família, que foi passar o fim de semana na casa de parentes. “Nós ficamos apreensivos, também. Foi tudo novo para nós. Eles se comportaram muito bem durante a viagem. Eles foram se acostumando. Achávamos que iriam ficar enjoados, mas eles estão se saindo muito bem”, explicou.
Fim do domingo, chegou a hora de voltar para Colatina, para mais uma semana de trabalho. Mas a despedida está sendo difícil: “eles não querem ir embora”, contou sorrindo Magdiel.
No Instagram, a família divulgou fotos e vídeos da primeira experiência dos bebês na praia. Veja abaixo:

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