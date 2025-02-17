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Crime

Homem é morto a pauladas em Aracruz e trio é detido após confessar crime

Jovens deram versões diferentes sobre a execução; uma adolescente, apreendida pelo crime, disse que a vítima havia tentado abusar dela

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 10:53

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 fev 2025 às 10:53
Um homem de 36 anos foi morto a pauladas no bairro Itaparica, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã do último domingo (16). Segundo a Polícia Militar, dois jovens, de 20 e 18 anos, e uma adolescente de 15, confessaram o crime e foram levados para a delegacia. A menor relatou para os agentes que a vítima, Edson Alves Pereira, teria tentado abusar sexualmente dela e a perseguido. No entanto, moradores da região contaram aos policiais que essa versão não procederia, e que, na verdade, o trio teria preparado uma emboscada para cometer o assassinato.
A PM foi ao local após uma denúncia de que teria ocorrido um homicídio. Os policiais foram ao local e encontraram o corpo da vítima, coberto por folhas e terra, e com marcas de violência. Várias pessoas apontaram aos militares que os jovens e a adolescente, namorada do jovem de 20 anos, seriam os possíveis autores do crime.
A garota de 15 anos disse para os policiais que estava em uma festa em Santa Cruz, no litoral do município, e que a vítima tentou abusar quando ela tinha ido ao banheiro. Por isso, chamou uma amiga para voltar para casa, em Itaparica. Ao chegar perto do imóvel, percebeu que o indivíduo ainda a seguia.
Ela contou o que estava acontecendo ao namorado, identificado como Kayke Andrei Cordeiro Ferreira, de 20 anos. O rapaz e o amigo dele – Carlos Henrique Carneiro de Oliveira, de 18 anos – foram atrás do suposto perseguidor, dando golpes com pedaços de madeira contra a cabeça da vítima, que caiu no chão. Após as agressões, eles arrastaram o corpo do homem pela trilha e o cobriram com folhas e terra.
Os policiais ouviram os dois jovens, que afirmaram que após a adolescente contar sobre o suposto abuso, deram as pauladas na vítima. No entanto, conforme a dupla, quando eles retornaram para o interior do imóvel, o homem ainda teria ido aos fundos da residência. A menor, então, teria ido até ele e dado mais golpes com pedaço de madeira. Após isso, ao verem o indivíduo morto, encobriram o corpo.
Moradores da região, que não quiseram se identificar para a polícia por medo de represálias, contaram que a menor de idade teria atraído o indivíduo ao local, onde ele foi emboscado pelo trio e agredido. Contudo, ninguém soube informar o motivo do crime.
Os autores do homicídio não souberam ou não quiseram informar o nome, ou apelido da vítima, que não havia sido identificada até aquele momento, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar. O corpo de Edson foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, e o trio foi conduzido até a Delegacia Regional de Aracruz.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e sobre a autuação dos suspeitos. Em nota, a corporação informou que Kayke e Carlos foram autuados em flagrante por homicídio qualificado, tentativa de ocultação de cadáver e corrupção de menores. Eles foram encaminhados ao sistema prisional. 
Já a adolescente foi autuada por ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver. Ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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