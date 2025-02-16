Dois homicídios são registrados em intervalo de 4 horas em Linhares

Os dois crimes serão investigados pela Polícia Civil de Linhares. Crédito: Fernando Madeira

Dois homicídios foram registrados em Linhares , no Norte do Espírito Santo, em um intervalo de quatro horas, segundo registros do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar. Os crimes aconteceram entre a noite de sábado (15) e madrugada deste domingo (16).

O primeiro aconteceu no bairro Jocafe II, por volta de 23h. A vítima, identificada como Gustavo dos Santos Aguiar, de 17 anos, foi encontrada sem vida pela Polícia Militar, caída no chão. No local, a polícia encontrou 11 cápsulas, sendo que oito disparos acertaram o jovem.

Já o segundo foi no balneário de Pontal do Ipiranga, já na madrugada deste domingo (16), por volta das 3h. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, três indivíduos encapuzados teriam invadido uma residência e efetuado disparos.

Quando a equipe chegou ao local, constatou sinais de arrombamento na residência e encontrou um homem caído no chão, sem vida, apresentando perfurações por arma de fogo. A proprietária da residência disse que estava em um dos quartos da casa no momento do crime. Ela confirmou que os suspeitos estavam encapuzados e disse não ter informações sobre a vítima, que havia alugado um quarto da residência, pois não tem vínculo próximo com os inquilinos.

Testemunhas relataram que três indivíduos encapuzados invadiram o imóvel e efetuaram os disparos, enquanto outros dois suspeitos permaneceram do lado de fora em um veículo.