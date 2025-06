Ao fugir da Guarda

Jovem sem CNH cai de moto e é detido com anabolizantes em Linhares

Devido aos ferimentos, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Rio Doce com escoriações nos pés e braços, onde permanece nesta quinta-feira (12), sob custódia da Guarda Municipal

Um jovem de 20 anos foi detido após tentar fugir da Guarda Municipal de Linhares, no Norte do Espírito Santo, em uma perseguição em trajeto de cerca de 3 km, que passou por quatro bairros do município. Durante a abordagem, os agentes verificaram que o indivíduo não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e encontraram ainda anabolizantes com ele. >