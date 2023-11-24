Jovem raptada pelo ex em Cariacica narra terror em relacionamento abusivo

TV Gazeta, que ele chegou a dar pauladas no braço dela, além de abusos psicológicos e verbais. O relacionamento de três anos da vendedora de 18 anos com Lucas Ribeiro Silva, de 23 anos, que a raptou por duas horas na manhã desta quinta-feira (24), no bairro Castelo Branco, em Cariacica, era marcado por agressões. A vítima revelou em entrevista para a repórter Dani Carla, da, que ele chegou a dar pauladas no braço dela, além de abusos psicológicos e verbais.

Os xingamentos eram constantes, sempre tentando diminuir a capacidade da vítima em conquistar os sonhos dela. As ameaças de Lucas também tentavam prendê-la a ele com promessas de que a mataria e dizendo que ninguém ficaria com ela.

“Ele falava que ninguém ia ficar comigo, que eu era um lixo, que se terminasse com ele, era para dar um fim, pois eu não ia crescer na vida, que eu era uma nada”, contou a mulher, que terá o nome preservado. Mesmo com todos os problemas, ela afirmou não ter denunciado por medo de 'não dar em nada' e ele acabar cumprindo todas as ameaças feitas.

O último caso de agressão antes de ser raptada aconteceu no último sábado (18) quando Lucas ligou a ameaçando e logo depois invadiu a casa dela. Segundo a vítima, ele quebrou diversos objetos da residência, mas fugiu em seguida, pois enquanto ele destruía os móveis uma viatura passou pela rua.

"Quando ele ligou me ameaçando eu já liguei para a polícia e no momento em que ele quebrava as coisas, foi quando a polícia passou. Porém, não conseguiram pegar ele e ele fugiu. Aí eu resolvi pedir medida protetiva" X - Vendedora

Rapto filmado

Em câmeras de videomonitoramento é possível ver ele colocando ela à força dentro do carro. Apesar de alguns pessoas terem presenciado a situação, ninguém tentou impedir, mas chamaram a polícia. Após ser levado por ele, Lucas passou por três municípios: Viana, Serra e voltou para Cariacica.

No trajeto ele demonstrava indecisão em como prosseguir com a vítima, pois em alguns momentos dizia que pretendia acabar com a vida dela e em outros afirmava que a levaria para Minas Gerais, com intuito de morarem juntos.

Com receio de toda a situação e sem saber o que iria acontecer, ela chegou até a tentar se jogar do carro, mas ele a segurou pelo cabelo. A agressividade era presente também no relacionamento, pois ela contou que no tempo que eram um casal, Lucas batia nela e até já desferiu pauladas no braço dela.

Para evitar que algo pior acontecesse, a Polícia Militar ficou durante 40 minutos em ligação com Lucas desde os primeiros momentos do rapto. "Identificamos que o carro era do pai dele e encontramos ele (pai) no trabalho. Com o telefone dele ligamos para o celular do Lucas tentando negociar a soltura. Ele desligava toda hora e nós ligávamos de novo", explicou o Capitão.

A jovem só foi liberada após o veículo ser encontrado pela polícia em uma região próxima ao Terminal de Campo Grande. O carro estava parado em um local de trânsito intenso e, segundo o Capitão, o homem não resistiu à prisão.