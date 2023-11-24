Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Momentos de terror

Homem que raptou ex em calçada de Cariacica buscava lugar para matá-la

Durante o rapto, Lucas Ribeiro Souza, de 23 anos, passou por três cidades: Viana, Serra e Cariacica enquanto ameaçava matar a vítima
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

24 nov 2023 às 16:40

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 16:40

Lucas Ribeiro Souza, de 23 anos, que raptou a ex-namorada na manhã desta sexta-feira (24) no bairro Castelo Branco, em Cariacica, procurou, durante as duas horas de rapto, um lugar para matar e enterrar a vítima de 18 anos. A jovem, que é vendedora, contou à polícia que as ameaças foram constantes enquanto ele ia com o veículo de uma cidade para a outra, tendo passado por Viana e Serra, antes de retornar para Cariacica.
“Não sabemos se isso era verdade ou apenas um terror psicológico. Ela contou que não conseguia nem responder e só chorava o tempo todo” contou o Capitão Santana. A suspeita de ser abuso psicólogo é reforçada por outras falas do raptador ditas a ex-companheiro durante o trajeto. Em entrevista à repórter da TV Gazeta Dani Carla, a jovem informou que Lucas também contava que iria levar ela para Minas Gerais para morarem juntos. 
O relacionamento começou quando a jovem tinha 15 anos e Lucas estava com 20, e durou por três anos. Eles terminaram há dois meses, mas a vendedora contou que Lucas não aceitava o término e por isso a raptou na manhã desta sexta-feira, às 7h43, quando ela seguia ao trabalho.
Em câmeras de videomonitoramento é possível ver ele colocando ela à força dentro do carro. Apesar de alguns pessoas terem presenciado a situação, ninguém tentou impedir, mas chamaram a polícia.
Homem que raptou ex em calçada de Cariacica buscava lugar para matá-la

Tentou se jogar do carro

Com receio de toda a situação e sem saber o que iria acontecer, ela chegou até a tentar se jogar do carro, mas ele a segurou pelo cabelo. A agressividade era presente também no relacionamento, pois ela contou que no tempo que eram um casal Lucas batia nela e até já desferiu pauladas no braço dela.
"O relacionamento sempre foi abusivo, mas eu não denunciava por medo de não dar em nada e ele fazer algo comigo. Eu estava apavorada, pensando no meu filho, no meu serviço. A todo momento em ficava pensando e chorando"
X. - Vítima
Para evitar que algo pior acontecesse, a Polícia Militar ficou durante 40 minutos em ligação com Lucas desde os momentos de rapto. "Identificamos que o carro era do pai dele e encontramos ele (pai) no trabalho. Com o telefone dele ligamos para o celular do Lucas tentando negociar a soltura. Ele desligava toda hora e nós ligávamos de novo", explicou o Capitão. 
A jovem só foi liberada após o veículo ser encontrado pela polícia em uma região próxima ao Terminal de Campo Grande. O carro estava parado em um local de trânsito intenso e, segundo o Capitão, o homem não resistiu à prisão. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça e cárcere privado qualificado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Veja Também

Jovem sequestrada em Cariacica: quem é suspeito e o que motivou o crime

Vídeo mostra mulher sendo arrastada para carro e sequestrada em Cariacica

'Irmão Vera' pagava taxa para se esconder no RJ e veio ao ES buscar dinheiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados