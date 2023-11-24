Lucas Ribeiro Souza, de 23 anos, que raptou a ex-namorada na manhã desta sexta-feira (24) no bairro Castelo Branco, em Cariacica , procurou, durante as duas horas de rapto, um lugar para matar e enterrar a vítima de 18 anos. A jovem, que é vendedora, contou à polícia que as ameaças foram constantes enquanto ele ia com o veículo de uma cidade para a outra, tendo passado por Viana e Serra, antes de retornar para Cariacica.

“Não sabemos se isso era verdade ou apenas um terror psicológico. Ela contou que não conseguia nem responder e só chorava o tempo todo” contou o Capitão Santana. A suspeita de ser abuso psicólogo é reforçada por outras falas do raptador ditas a ex-companheiro durante o trajeto. Em entrevista à repórter da TV Gazeta Dani Carla, a jovem informou que Lucas também contava que iria levar ela para Minas Gerais para morarem juntos.

Em câmeras de videomonitoramento é possível ver ele colocando ela à força dentro do carro. Apesar de alguns pessoas terem presenciado a situação, ninguém tentou impedir, mas chamaram a polícia.

Your browser does not support the audio element. Homem que raptou ex em calçada de Cariacica buscava lugar para matá-la

Tentou se jogar do carro

Com receio de toda a situação e sem saber o que iria acontecer, ela chegou até a tentar se jogar do carro, mas ele a segurou pelo cabelo. A agressividade era presente também no relacionamento, pois ela contou que no tempo que eram um casal Lucas batia nela e até já desferiu pauladas no braço dela.

"O relacionamento sempre foi abusivo, mas eu não denunciava por medo de não dar em nada e ele fazer algo comigo. Eu estava apavorada, pensando no meu filho, no meu serviço. A todo momento em ficava pensando e chorando" X. - Vítima

Para evitar que algo pior acontecesse, a Polícia Militar ficou durante 40 minutos em ligação com Lucas desde os momentos de rapto. "Identificamos que o carro era do pai dele e encontramos ele (pai) no trabalho. Com o telefone dele ligamos para o celular do Lucas tentando negociar a soltura. Ele desligava toda hora e nós ligávamos de novo", explicou o Capitão.

A jovem só foi liberada após o veículo ser encontrado pela polícia em uma região próxima ao Terminal de Campo Grande. O carro estava parado em um local de trânsito intenso e, segundo o Capitão, o homem não resistiu à prisão.