Homem obriga ex a entrar em ônibus e a mantém sequestrada no Sul do ES

Um homem de 24 anos foi preso, na noite desta quinta-feira (23), após manter uma jovem de 20 anos em cárcere privado por dois dias, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima mora em Iconha, mas foi obrigada a embarcar em um ônibus e levada, sob ameaças de morte, para Mimoso do Sul, sendo obrigada inclusive a ter relações sexuais com o indivíduo.

Quando os policiais chegaram ao local para atender a ocorrência, a jovem já estava do lado de fora da casa, que fica no bairro Serrano. Segundo os policiais que foram ao local, a vítima estava muito nervosa, relatando que só conseguiu fugir da casa quando o homem foi à residência de um colega na mesma rua.

De acordo com a vítima, há uma semana, o homem foi até a residência dela em Iconha e, por diversas vezes, a ameaçou dizendo: 'Se você não for morar comigo em Mimoso do Sul, eu vou matar você e o seu atual marido'.

Na manhã da última terça-feira (21), ele retornou e a obrigou a embarcar em um ônibus com destino a Mimoso. A vítima relatou que, desde então, foi mantida em cárcere privado e não entrou em contato com a Polícia Militar, pois temia pela própria vida e não sabia o que fazer, já que não tem familiares na cidade.

Na noite desta quinta-feira (23), a jovem conseguiu entrar em contato por telefone com a mãe, que acionou a Polícia Militar. A mulher informou aos policiais que já teve um relacionamento com o homem e que ele já teria tentado matá-la.