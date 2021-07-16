Jovem que agrediu idosa em igreja de Vitória tem perfil psicopata, diz delegado

Jovem de 18 anos agrediu idosa de 67 com golpes de garrafa térmica na cabeça e no rosto dentro de igreja em Jucutuquara, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"Ele se apresenta com um comportamento típico de um psicopata: ele é envolvente e encantador, porém desonesto. Por isso, então, ele nega com tranquilidade. Com relação à agressividade, demonstra ter a patologia de Boderline. Quando 'rompe', não consegue controlar seus impulsos até atingir o objetivo. É preciso ter cuidado com ele", alertou Arruda.

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Segundo o delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), a polícia recebeu uma denúncia anônima com a foto do suspeito apontando que ele seria o morador de rua que praticou o crime. O rapaz também prestava serviços como lavador de carros no mesmo bairro.

"Passamos a diligenciar a região da Pracinha de Jucutuquara, sempre mandando uma viatura para lá ou alguém da equipe. No dia 13, localizamos o indivíduo com as mesmas características da foto que recebemos. Ele portava sete pinos de cocaína e duas pedras de crack. Autuamos por tráfico de drogas e mostramos ao juiz que ele era suspeito desse ato gravíssimo", detalhou.

Durante entrevista coletiva, Gianno especificou que foram 30 golpes com garrafa términa na cabeça e no rosto da senhora, que precisou levar 19 pontos no couro cabeludo e na face. "Na audiência de custódia, o juiz viu o ato e decidiu que ele não poderia ficar solto. Chamamos a vítima e uma testemunha para fazer o reconhecimento e elas afirmaram com toda certeza que se tratava do agressor", completou o delegado.

NARRATIVA DO CRIME NA IGREJA

O rapaz foi preso em flagrante de forma preventiva e, na última terça-feira (13), foi dada a entrada no pedido de prisão por tentativa de latrocínio. As investigações constataram que o suspeito chegou à igreja exatamente às 18h26 e saiu às 18h40.

"Ele não assume, mas tentou matar. O vídeo foi editado, mas ele entra na igreja, pede para ir ao banheiro, sai, retorna, pergunta se ia ter missa e se tinha mais alguém. A senhora diz que não. Ele fica em pé em frente a mesa do padre olhando para a sacristia. Ele, então, senta no banco, vai para a sacristia. A senhora lembra que a bolsa e o celular dela estavam lá e vai para a sacristia. É quando ele sai e começa a agredi-la", narrou o delegado.

HISTÓRICO DO SUSPEITO

A Polícia Civil checou o histórico do rapaz e identificou que, quando ele era menor de idade, já havia sido responsável por diversas ocorrências em Colatina: furto, roubo, ocorrência na Lei Maria da Penha, onde agrediu e ameaçou de morte a própria madrasta, e agressão contra enfermeiros de um hospital onde ficou internado por uso de drogas. Veja vídeo do momento da prisão: