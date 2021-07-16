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Veja vídeo da agressão

Jovem que agrediu idosa em igreja de Vitória tem perfil psicopata, diz delegado

Imagens que mostram o momento em que o suspeito agride covardemente a idosa foram divulgadas nesta sexta-feira (16) pela Polícia Civil. Caso aconteceu no dia 30 de junho deste ano na Paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Jucutuquara

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 18:41

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

16 jul 2021 às 18:41
Jovem de 18 anos agrediu idosa de 67 com golpes de garrafa térmica na cabeça e no rosto dentro de igreja em Jucutuquara, em Vitória
Jovem de 18 anos agrediu idosa de 67 com golpes de garrafa térmica na cabeça e no rosto dentro de igreja em Jucutuquara, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um jovem de 18 anos foi preso na última terça-feira (13) suspeito de agredir uma idosa de 67 dentro de uma igreja no bairro Jucutuquara, em Vitória e, durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (16) para detalhar o caso, o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, traçou brevemente o perfil psicológico do suspeito. Segundo ele, o rapaz tem o comportamento típico de um psicopata. A identificação do suspeito não foi informada pela polícia, apenas as iniciais do nome dele: J.C.S.N.C.
"Ele se apresenta com um comportamento típico de um psicopata: ele é envolvente e encantador, porém desonesto. Por isso, então, ele nega com tranquilidade. Com relação à agressividade, demonstra ter a patologia de Boderline. Quando 'rompe', não consegue controlar seus impulsos até atingir o objetivo. É preciso ter cuidado com ele", alertou Arruda.
Um vídeo do momento em que o suspeito agride covardemente a idosa foi divulgado nesta sexta-feira pela Polícia Civil. O caso aconteceu no dia 30 de junho deste ano, na Paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Jucutuquara. Na ocasião, a senhora foi agredida agressivamente com vários golpes de garrafa térmica na cabeça e no rosto. As imagens são fortes. Veja abaixo:
Segundo o delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), a polícia recebeu uma denúncia anônima com a foto do suspeito apontando que ele seria o morador de rua que praticou o crime. O rapaz também prestava serviços como lavador de carros no mesmo bairro.
"Passamos a diligenciar a região da Pracinha de Jucutuquara, sempre mandando uma viatura para lá ou alguém da equipe. No dia 13, localizamos o indivíduo com as mesmas características da foto que recebemos. Ele portava sete pinos de cocaína e duas pedras de crack. Autuamos por tráfico de drogas e mostramos ao juiz que ele era suspeito desse ato gravíssimo", detalhou.
Durante entrevista coletiva, Gianno especificou que foram 30 golpes com garrafa términa na cabeça e no rosto da senhora, que precisou levar 19 pontos no couro cabeludo e na face. "Na audiência de custódia, o juiz viu o ato e decidiu que ele não poderia ficar solto. Chamamos a vítima e uma testemunha para fazer o reconhecimento e elas afirmaram com toda certeza que se tratava do agressor", completou o delegado.

NARRATIVA DO CRIME NA IGREJA

O rapaz foi preso em flagrante de forma preventiva e, na última terça-feira (13), foi dada a entrada no pedido de prisão por tentativa de latrocínio. As investigações constataram que o suspeito chegou à igreja exatamente às 18h26 e saiu às 18h40.
"Ele não assume, mas tentou matar. O vídeo foi editado, mas ele entra na igreja, pede para ir ao banheiro, sai, retorna, pergunta se ia ter missa e se tinha mais alguém. A senhora diz que não. Ele fica em pé em frente a mesa do padre olhando para a sacristia. Ele, então, senta no banco, vai para a sacristia. A senhora lembra que a bolsa e o celular dela estavam lá e vai para a sacristia. É quando ele sai e começa a agredi-la", narrou o delegado.

HISTÓRICO DO SUSPEITO

A Polícia Civil checou o histórico do rapaz e identificou que, quando ele era menor de idade, já havia sido responsável por diversas ocorrências em Colatina: furto, roubo, ocorrência na Lei Maria da Penha, onde agrediu e ameaçou de morte a própria madrasta, e agressão contra enfermeiros de um hospital onde ficou internado por uso de drogas. Veja vídeo do momento da prisão:

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