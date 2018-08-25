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Baleado em Vitória

Jovem leva tiro na mão durante baile funk em Vitória

Apesar da vítima afirmar não saber quem atirou, a polícia afirma que havia chamuscamento no ferimento, o que indica que o tiro foi realizado à queima-roupa.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 16:16

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 16:16

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
Um jovem, de 19 anos, levou um tiro na mão durante um baile funk no Morro São José, na Enseada do Suá, em Vitória. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (24). Apesar de a vítima afirmar não saber quem atirou, a polícia afirma que havia chamuscamento no ferimento, o que indica que o tiro foi realizado à queima-roupa. 
De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o  rapaz contou que participava do baile quando, por volta das 5 horas, houve um tiroteio e ele foi atingido na mão, sem saber quem foi o autor do disparo. Mas segundo a polícia, havia chamuscamento no ferimento, o que indica que o tiro foi realizado à queima-roupa. Os investigadores acreditam que a vítima pode ter sido punida por traficantes, mas não quis contar a verdade e apontar o suspeito. 
O jovem foi levado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá e o estado de saúde da vítima é estável. Nenhum suspeito foi localizado.

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