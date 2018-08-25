Jovem leva tiro na mão durante baile funk em Vitória

Um jovem, de 19 anos, levou um tiro na mão durante um baile funk no Morro São José, na Enseada do Suá, em Vitória. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (24). Apesar de a vítima afirmar não saber quem atirou, a polícia afirma que havia chamuscamento no ferimento, o que indica que o tiro foi realizado à queima-roupa.

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o rapaz contou que participava do baile quando, por volta das 5 horas, houve um tiroteio e ele foi atingido na mão, sem saber quem foi o autor do disparo. Mas segundo a polícia, havia chamuscamento no ferimento, o que indica que o tiro foi realizado à queima-roupa. Os investigadores acreditam que a vítima pode ter sido punida por traficantes, mas não quis contar a verdade e apontar o suspeito.