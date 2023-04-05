Jovem leva pedrada na cabeça enquanto caminhava com amigos em Fundão

Um trabalhador rural de 20 anos levou uma pedrada na cabeça apenas por estar andando com um grupo de amigos um pouco fora da calçada, em Praia Grande, Fundão , na Grande Vitória . A agressão gerou traumatismo craniano, fratura e um afundamento na vítima, que está internada no Centro de Terapia Intensivo (CTI) de um hospital da Serra

O caso aconteceu no dia 31 de março deste ano. A irmã do jovem, uma funcionária pública, conversou com a reportagem de A Gazeta e deu detalhes do crime. A pedido dela, por segurança, a identidade dos dois será preservada.

"Eles saíram para fazer uma caminhada nas proximidades da praia, em um grupo de seis a sete pessoas. Ali a calçada é estreita, eles andaram no meio fio e num pedaço da rua. Passou um motociclista bem agressivo pelo tom de voz, falou alguma coisa com eles, mandando saírem do meio da rua e dizendo 'vocês vão ver o que vai acontecer'. Ele foi embora, depois retornou e arremessou a pedra aleatoriamente no grupo, acertando a cabeça do meu irmão", disse a funcionária pública.

O jovem desmaiou na hora e foi levado para o Pronto Atendimento de Fundão. De lá, foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O motoboy fugiu.

"A pedra tinha aproximadamente 20cm. Ele teve traumatismo craniano do lado esquerdo, uma fratura e um pequeno afundamento. No exame de domingo ele já apresentou sangramento dentro da região do cérebro, o que agravou o quadro" Funcionária pública - Irmã da vítima

O jovem ainda está internado e fazendo tratamentos, como fisioterapia. Atualmente, ele já consegue andar sem ficar tonto e melhorou das náuseas e vômitos. No entanto, ainda não consegue focar a visão para leitura, por exemplo.

O caso foi registrado na delegacia, mas, até o momento, o motociclista — que usava uma mochila de entregas — não foi preso.

"Ali nas proximidades há várias câmeras, porque tem comércio e casas. O boletim tem o horário, será que nenhuma delas pegou a placa da moto? A região é pequena, com certeza alguém presenciou a cena. Será que a polícia não poderia conversar com ninguém da área?", questionou a irmã.

Em nota, a Polícia Civil disse que "as investigações e as diligências da Delegacia Policia (DP) de Fundão estão em andamento. As investigações estão avançadas, mas por serem apurações em andamentos, não há outras informações que possam ser repassadas. A Polícia Civil ressalta que é importante, nesse momento dos trabalhos, que as informações sejam tratadas no âmbito policial".